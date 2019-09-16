Минспорт Катара: Сделаем все возможное, чтобы провести ЧМ лучше, чем Россия

«Мы были счастливы, видя, чего удалось достигнуть России, которую тоже обвиняли (в коррупции при получении права на проведение ЧМ), но ей удалось провести прекрасный чемпионат мира. Главный вызов сейчас для проведения мирового чемпионата по футболу в Катаре — провести его лучше, чем Россия. Это очень трудно, но мы сделаем для этого все возможное», — сказал министр.