Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Дижон
Марсель
Футбол. Зарубежный
20:00
Вальядолид
Гранада
Футбол. Зарубежный
20:00
Верона
Удинезе
Футбол. Зарубежный
21:00
Бетис
Леванте
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
22:00
Брешиа
Ювентус
Все события
Фоторепортажи
10«Спартак» проиграл «Уралу»
23Отчим Кокорина наехал на ногу журналисту, мама прятала лицо. Мамаев и Кокорин вышли на свободу: фото
14:47 (мск), источник: ТАСС

ФИФА, УЕФА и WADA не имеют претензий к Российскому футбольному союзу

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не имеют претензий к Российскому футбольному союзу (РФС). Об этом ТАСС заявил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

Наверх

Во вторник журнал Newsweek сообщил, что сборная России по футболу может быть не допущена к участию в чемпионате мира 2022 года в Катаре, если WADA прибегнет к санкциям в случае подтверждения манипуляций с данными московской антидопинговой лаборатории.

«Как мы понимаем, вопросы сейчас возникли к антидопинговым структурам, работающим в России. Никаких претензий к РФС со стороны ФИФА, УЕФА и WADA нет. Надеемся, что российский спорт будет представлен на международных соревнованиях без каких-либо ограничений», — сказал Мельников.

WADA в понедельник инициировало рассмотрение вопроса несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации, основанием стали изменения, которые обнаружила организация в базе данных московской лаборатории. Предполагается, что комитет по соответствию WADA вынесет окончательную рекомендацию относительно РУСАДА 23 октября.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Американская публика сначала освистывала россиянина, но потом полюбила
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
Месси игрок года? Почему премия ФИФА — профанация
Молодой русский форвард восхитил хоккейную Канаду (видео)
Русские волейболистки выиграли важнейший матч на Кубке мира
Защитник ЦСКА в 17 лет дебютировал в ЛЕ и РПЛ. Кто это такой?
РУСАДА открестилось от обвинений WADA
«Барселона» назвала 17 причин, по которым Месси стал лучшим
СМИ: Неймар остался в «ПСЖ» после уговоров Мбаппе и Верратти
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь