Азмуна вызвали в сборную Ирана, несмотря на травму
Форвард «Зенита» Сердар Азмун был вызван в расположение сборной Ирана на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, сообщает
Форвард «Зенита» Сердар Азмун был вызван в расположение сборной Ирана на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, сообщает
Сборная Ирана проведёт в октябре два матча. 10 октября Иран будет принимать Камбоджу, а 15 октября сыграет в гостях со сборной Бахрейна.
При этом форвард «Зенита» пропустил последний матч своей команды. Иранский нападающий не смог принять участие во встрече 10-го тура РПЛ с «Рубином» (5:0)
Азмун попросил замену в первом тайме матча с «Лионом», но затем вернулся на поле и даже забил гол. Но в начале второго тайма нападающий «Зенита» был заменён.