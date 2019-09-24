Азмуна вызвали в сборную Ирана, несмотря на травму

Источник: РИА "Новости"

Сборная Ирана проведёт в октябре два матча. 10 октября Иран будет принимать Камбоджу, а 15 октября сыграет в гостях со сборной Бахрейна.

При этом форвард «Зенита» пропустил последний матч своей команды. Иранский нападающий не смог принять участие во встрече 10-го тура РПЛ с «Рубином» (5:0) из-за повреждения, которое он получил в матче первого тура Лиги чемпионов с «Лионом» (1:1).