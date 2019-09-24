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17:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Азмуна вызвали в сборную Ирана, несмотря на травму

Форвард «Зенита» Сердар Азмун был вызван в расположение сборной Ирана на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, сообщает пресс-служба питерского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Сборная Ирана проведёт в октябре два матча. 10 октября Иран будет принимать Камбоджу, а 15 октября сыграет в гостях со сборной Бахрейна.

При этом форвард «Зенита» пропустил последний матч своей команды. Иранский нападающий не смог принять участие во встрече 10-го тура РПЛ с «Рубином» (5:0) из-за повреждения, которое он получил в матче первого тура Лиги чемпионов с «Лионом» (1:1).

Азмун попросил замену в первом тайме матча с «Лионом», но затем вернулся на поле и даже забил гол. Но в начале второго тайма нападающий «Зенита» был заменён.

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