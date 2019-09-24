В РУСАДА прокомментировали информацию о возможном отстранении сборной России по футболу от ЧМ-2022

Источник: Sport24

Ранее стало известно, что российская команда может быть не допущена к выступлению на мировом первенстве в Катаре в случае утверждения Всемирным антидопинговым агентством (WADA) санкций в отношении российского спорта из-за скандала в московской антидопинговой лаборатории. WADA обнаружило расхождения между собственной базой LIMS и данными московской лаборатории, полученными в январе 2019 года.

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«У ФИФА и УЕФА есть свои офицеры допинг-контроля — они все врачи. Они имеют свои планы тестирования, свои цифры, показатели и так далее. Но российские футбольные клубы и игроки тестируются в РУСАДА. За 2018 год было отобрано 357 проб, за 2019-й по состоянию на 24 сентября — 221 проба. Клубы заполняют систему ADAMS, выезжают инспекторы нашего допинг-контроля, тестируют и так далее. То есть футболисты в России находятся под вниманием РУСАДА, они тестируются, эта информация доступна для международных федераций: и для ФИФА, и для УЕФА.

Последствия нарушений будут максимально строгими, потому что те нарушения, на которые сегодня указывает WADA российской стороне, имеют критический характер. И уровень применяемых процедур также будет соответствующий.