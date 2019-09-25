УЕФА не может делать заявлений на основании публикаций в СМИ о сборной России

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Во вторник журнал Newsweek сообщил, что сборная России может быть не допущена к участию в чемпионате мира 2022 года в Катаре, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прибегнет к санкциям в случае подтверждения манипуляций с данными московской антидопинговой лаборатории.

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Директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников заявил ТАСС, что у Международной федерации футбола (ФИФА), УЕФА и WADA нет претензий к национальной организации.

«Этот вопрос в юрисдикции ФИФА. Как я могу делать официальное заявление на основании публикации в Newsweek?» — сказал Чеферин.

WADA в понедельник инициировало рассмотрение вопроса несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации, основанием стали изменения, которые обнаружила организация в базе данных московской лаборатории. Предполагается, что комитет по соответствию WADA вынесет окончательную рекомендацию относительно РУСАДА 23 октября.