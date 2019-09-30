Флаг Южной Кореи будет поднят во время футбольного матча с командой КНДР в Пхеньяне

Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что матч азиатской зоны квалификации чемпионата мира 2022 года между сборными КНДР и Южной Кореи пройдет в Пхеньяне 15 октября. Второй матч команд запланирован на 4 июня 2020 года в Южной Корее.

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«В КНДР сообщили, что матч будет проведен в соответствии с международными стандартами, следовательно, вопрос с поднятием флага [Южной Кореи] будет решен в соответствии с международной практикой», — сказал Ли Сан Мин.

Сборные КНДР и Южной Кореи выступают в одной группе второго раунда отборочного турнира чемпионата мира — 2022 в Азиатской конфедерации футбола (AFC). Команда КНДР занимает первое место в таблице группы, набрав в двух матчах 6 очков, второе место занимают южнокорейцы (один матч, три очка), далее идут команды Туркмении (два матча, три очка), Ливана (1, 0) и Шри-Ланки (2, 0). В третий раунд пробьются по две лучшие команды из восьми групп.