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12:33 (мск), источник: ТАСС

Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» покажут матчи чемпионата мира по футболу 2022 года

ТАСС, 2 октября. Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» будут транслировать игры чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

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Источник: AP 2019

Контракт с ФИФА заключила компания «Телеспорт» от имени 2Sport2. Ранее генеральный продюсер компании Илья Рустамов сообщил ТАСС, что Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» получили права на показ матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года.

«Согласно договору, объединение национальных бродкастеров — ВГТРК, Первого канала и “Газпром медиа” (“Матч ТВ”) — получило исключительные права на показ соревнований ФИФА посредством телевидения, IPTV, интернета и мобильных платформ, а также неисключительные радиоправа на период до конца 2022 года. Лицензиаты медиаправ будут освещать соревнования на бесплатных и платных каналах на территории России», — говорится в заявлении ФИФА.

Помимо ЧМ-2022, телеканалы получили права на показ игр ЧМ-2019 и ЧМ-2021 среди юношей до 17 лет, ЧМ-2019 и ЧМ-2021 по пляжному футболу, ЧМ-2020 и ЧМ-2022 среди девушек до 17 лет, ЧМ-2020 и ЧМ-2022 среди девушек до 20 лет, ЧМ-2020 по мини-футболу, ЧМ-2021 среди юношей до 20 лет.

Чемпионат мира пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря в семи городах Катара: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.

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