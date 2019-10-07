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09:13 (мск), источник: ТАСС

Сеул сообщил о проблемах с поездкой в Пхеньян болельщиков на отборочный матч ЧМ-2022

СЕУЛ, 7 октября. /ТАСС/. Министерство объединения Республики Корея заявило о проблемах с отправкой болельщиков в КНДР, где 15 октября состоится матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между национальными командами двух стран. Представитель ведомства Ли Сан Мин сообщила в понедельник на брифинге в Сеуле, что Пхеньян до сих пор не отреагировал на предложение южнокорейской стороны обсудить этот вопрос.

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«Несмотря на то, что мы озвучили этот вопрос [представителям КНДР], прогресса пока нет. Учитывая, что матч состоится уже через неделю, будет непросто отправить команду болельщиков в Северную Корею», — подчеркнула она.

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Сборные КНДР и Южной Кореи выступают в одной группе второго раунда отборочного турнира чемпионата мира — 2022 в Азиатской конфедерации футбола. Команда КНДР занимает первое место в таблице группы, набрав в двух матчах шесть очков, второе место занимают южнокорейцы (один матч, три очка), далее идут команды Туркмении (два матча, три очка), Ливана (1, 0) и Шри-Ланки (2, 0). В третий раунд пробьются по две лучшие команды из восьми групп.

Сборные КНДР и Южной Кореи играли в одной группе в третьем раунде отборочного турнира чемпионата мира — 2010. Обе встречи тогда завершились вничью со счетом 0:0, при этом один из матчей, в котором номинальным хозяином игры была команда КНДР, был сыгран на нейтральном поле в Шанхае.

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