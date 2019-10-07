Сеул сообщил о проблемах с поездкой в Пхеньян болельщиков на отборочный матч ЧМ-2022

«Несмотря на то, что мы озвучили этот вопрос [представителям КНДР], прогресса пока нет. Учитывая, что матч состоится уже через неделю, будет непросто отправить команду болельщиков в Северную Корею», — подчеркнула она.

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Сборные КНДР и Южной Кореи выступают в одной группе второго раунда отборочного турнира чемпионата мира — 2022 в Азиатской конфедерации футбола. Команда КНДР занимает первое место в таблице группы, набрав в двух матчах шесть очков, второе место занимают южнокорейцы (один матч, три очка), далее идут команды Туркмении (два матча, три очка), Ливана (1, 0) и Шри-Ланки (2, 0). В третий раунд пробьются по две лучшие команды из восьми групп.