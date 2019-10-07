Сеул сообщил о проблемах с поездкой в Пхеньян болельщиков на отборочный матч ЧМ-2022
СЕУЛ, 7 октября. /ТАСС/. Министерство объединения Республики Корея заявило о проблемах с отправкой болельщиков в КНДР, где 15 октября состоится матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между национальными командами двух стран. Представитель ведомства Ли Сан Мин сообщила в понедельник на брифинге в Сеуле, что Пхеньян до сих пор не отреагировал на предложение южнокорейской стороны обсудить этот вопрос.