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17:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Таиланд возглавит подачу заявки АСЕАН на проведение ЧМ по футболу 2034 года

БАНГКОК, 10 окт — РИА Новости. Таиланд возглавит подачу совместной заявки 5 из 10 стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на проведение чемпионата мира по футболу 2034 года, сообщает в четверг Третий национальный телеканал страны со ссылкой на министерство спорта и туризма.

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Источник: РИА "Новости"

Подача совместной заявки Таиланда, Индонезии, Вьетнама, Малайзии и Сингапура была согласована на встрече министров спорта АСЕАН в столице Филиппин Маниле, которая завершилась в среду, уточняет телеканал.

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Также на встрече было решено, что Таиланд будет играть ведущую роль в подготовке и подаче заявки, говорится в сообщении.

Министр спорта и туризма Таиланда Пхипхат Ратчакитпракан поставит вопрос о заявке на чемпионат мира по футболу 2034 года на повестку дня одного из ближайших заседаний кабинета министров страны, передает телеканал.

В состав АСЕАН входят Таиланд, Малайзия, Сингапур, Бруней, Индонезия, Филиппины, Лаос, Вьетнам, Камбоджа и Мьянма.

Интерес к подаче заявок на проведение ЧМ по футболу 2034 года уже проявили Зимбабве, Египет, Китай и Нигерия; совместную заявку собираются подать Австралия и Новая Зеландия, говорится в сообщении.

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