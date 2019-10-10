Таиланд возглавит подачу заявки АСЕАН на проведение ЧМ по футболу 2034 года
БАНГКОК, 10 окт — РИА Новости. Таиланд возглавит подачу совместной заявки 5 из 10 стран Ассоциации государств
БАНГКОК, 10 окт — РИА Новости. Таиланд возглавит подачу совместной заявки 5 из 10 стран Ассоциации государств
Подача совместной заявки Таиланда, Индонезии, Вьетнама, Малайзии и Сингапура была согласована на встрече министров спорта АСЕАН в столице Филиппин Маниле, которая завершилась в среду, уточняет телеканал.
Также на встрече было решено, что Таиланд будет играть ведущую роль в подготовке и подаче заявки, говорится в сообщении.
Министр спорта и туризма Таиланда Пхипхат Ратчакитпракан поставит вопрос о заявке на чемпионат мира по футболу 2034 года на повестку дня одного из ближайших заседаний кабинета министров страны, передает телеканал.
В состав АСЕАН входят Таиланд, Малайзия, Сингапур, Бруней, Индонезия, Филиппины, Лаос, Вьетнам, Камбоджа и Мьянма.
Интерес к подаче заявок на проведение ЧМ по футболу 2034 года уже проявили Зимбабве, Египет, Китай и Нигерия; совместную заявку собираются подать Австралия и Новая Зеландия, говорится в сообщении.