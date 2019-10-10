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20:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Хет-трик Азмуна помог сборной Ирана разгромить Камбоджу со счётом 14:0

В матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира—2022 национальная команда Ирана принимала сборную Камбоджи.

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Встреча состоялась в Тегеране на стадионе «Азади» и завершилась со счётом 14:0 в пользу хозяев.

Нападающий Карим Ансарифард оформил покер. Хет-трик в актив записал форвард Сердар Азмун. С дублем поле покинули нападающий Мехди Тареми и полузащитник Мохаммад Мохеби. Ещё по одному мячу в ворота сборной Камбоджи отправили хавбеки Ахмад Нуроллахи и Мехрдад Мохаммади, а также защитник Мохаммадхоссейн Канаани.

Национальная команда Ирана, набрав 6 очков, возглавляет турнирную таблицу группы C отборочного турнира ЧМ-2022 — Азия, Камбоджа (1) занимает последнее, пятое место.

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