Хет-трик Азмуна помог сборной Ирана разгромить Камбоджу со счётом 14:0
В матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира—2022 национальная команда Ирана принимала сборную Камбоджи.
В матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира—2022 национальная команда Ирана принимала сборную Камбоджи.
Встреча состоялась в Тегеране на стадионе «Азади» и завершилась со счётом 14:0 в пользу хозяев.
Нападающий Карим Ансарифард оформил покер.
Национальная команда Ирана, набрав 6 очков, возглавляет турнирную таблицу группы C отборочного турнира ЧМ-2022 — Азия, Камбоджа (1) занимает последнее, пятое место.