Хет-трик Азмуна помог сборной Ирана разгромить Камбоджу со счётом 14:0

Встреча состоялась в Тегеране на стадионе «Азади» и завершилась со счётом 14:0 в пользу хозяев.

Нападающий Карим Ансарифард оформил покер. Хет-трик в актив записал форвард Сердар Азмун. С дублем поле покинули нападающий Мехди Тареми и полузащитник Мохаммад Мохеби. Ещё по одному мячу в ворота сборной Камбоджи отправили хавбеки Ахмад Нуроллахи и Мехрдад Мохаммади, а также защитник Мохаммадхоссейн Канаани.