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10 октября, источник: Спорт-Экспресс

Джанни Инфантино — о женщинах на матче сборной Ирана: Пути назад нет

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал посещение женщинами матча отборочного турнира ЧМ-2022 Иран — Камбоджа (14:0).

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Источник: РИА "Новости"

Ранее женщинам было запрещено посещать мужской футбол в Иране почти 40 лет.

— Больше нет пути назад. Выражаю глубочайшее уважение всем иранским девушкам и женщинам, которые боролись за свои права. ФИФА полностью поддерживает их, — приводит журналист Саймон Эванс слова Инфантино.

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