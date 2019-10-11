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10 октября, источник: Спорт-Экспресс

Женщин в Иране впервые с 1981 года пустили на футбол. Сборная разгромила Камбоджу 14:0

У зенитовца Сердара Азмуна — хет-трик за тайм, но главное — не это. И все равно есть недовольные с обеих сторон.

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Историческое событие

Жительницы Ирана смогли посетить отборочный матч чемпионата мира-2022 между сборной своей страны и Камбоджей в Тегеране. Им впервые разрешили прийти на стадион с 1981 года.

ФИФА неоднократно призывала власти Исламской Республики допустить женщин на матчи. Международная федерация футбола обратила внимание на запрет женщинам посещать мужской футбол после того, как одна из фанаток совершила самосожжение в знак протеста против закона.

Ранее иранские поклонницы футбола смотрели игры дома, в торговых центрах или кафе. Теперь женщинам выделили билеты на отдельные трибуны стадиона.

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Сколько было женщин

Матч Иран — Камбоджа на стадионе смотрели примерно 3,5 тысячи женщин. Правозащитная организация Amnesty International выразила недовольство тем, что женщины получили лишь ограниченные квоты на посещение арены в Тегеране, ведь ее вместимость составляет 78 тысяч.

Недовольны были и мужчины. За несколько дней до матча в Тегеране прошла акция протеста против допуска женщин на стадионы. Демонстранты утверждали, что футбол — исключительно мужское пространство.

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— Больше нет пути назад. Выражаю глубочайшее уважение всем иранским девушкам и женщинам, которые боролись за свои права. ФИФА полностью поддерживает их, — приводит журналист Саймон Эванс слова президента Международной федерации футбола Джованни Инфантино.

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Как закончилась игра

Матч группы C 2-го раунда отбора чемпионата мира-2022 в Азии завершился крупной победой хозяев: Иран разгромил Камбоджу со счетом 14:0. В первом тайме хет-трик оформил нападающий «Зенита» Сердар Азмун. Форвард был заменен на 57-й минуте, а больше него смог забить Карим Ансарифард — у него 4 мяча.

Также в матче принял участие бывший футболист «Ахмата» Милад Мохаммади. Он стал одним из пяти полевых игроков Ирана, не сумевший поразить ворота камбоджийцев.

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