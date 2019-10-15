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12:00 (мск), источник: ТАСС

Глава ФИФА посетит отборочный матч ЧМ-2022 между сборными КНДР и Южной Кореи

ТАСС, 15 октября. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино будет присутствовать на отборочном матче чемпионата мира 2022 года между сборными КНДР и Южной Кореи, который состоится во вторник в Пхеньяне. Об этом сообщает агентство Yonhap.

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Источник: РИА "Новости"

По информации новостного портала NK News, Инфантино может прибыть в Пхеньян на частном самолете из Ливана. ФИФА пока не комментирует эти данные.

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Ранее сообщалось, что КНДР не разрешила южнокорейским телекомпаниям снимать или вести прямую трансляцию игры. Однако, как проинформировало во вторник Министерство объединения Республики Корея, «северокорейская сторона предоставит запись матча на DVD-носителях перед отбытием сборной Южной Кореи из Пхеньяна».

Сборные КНДР и Южной Кореи выступают в одной группе второго раунда отборочного турнира ЧМ-2022 в азиатской зоне. Команда КНДР занимает первое место в таблице, набрав в двух матчах 6 очков, второе место занимают южнокорейцы (3 очка, 1 матч), далее идут команды Туркмении (3, 2), Ливана (0, 1) и Шри-Ланки (0, 2). В третий раунд выйдут по две лучшие команды из восьми групп.

Команды КНДР и Южной Кореи играли в одной группе в третьем раунде отборочного турнира чемпионата мира — 2010. Обе встречи тогда завершились вничью со счетом 0:0, при этом один из матчей, в котором номинальным хозяином была команда КНДР, был проведен на нейтральном поле в Шанхае.

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