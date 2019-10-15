Матч отбора ЧМ-2022 между сборными КНДР и Южной Кореи начался при пустых трибунах

По ее данным, за полчаса до начала матча на стадионе отсутствовали болельщики и журналисты, в последующие 15 минут после начала игры трибуны по-прежнему оставались пустыми. При этом, как отмечает Yonhap, президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино смог присутствовать на матче.

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Ранее сообщалось, что власти КНДР не разрешили южнокорейским журналистам снимать или вести прямую трансляцию игры. Однако позже Министерство объединения Республики Корея проинформировало, что северокорейская сторона предоставит записи матча перед отбытием сборной Южной Кореи в Сеул.

Сборные КНДР и Южной Кореи выступают в одной группе второго раунда отборочного турнира ЧМ-2022 в азиатской зоне. Команда КНДР занимает первое место в таблице, набрав в двух матчах 6 очков, второе место занимают южнокорейцы (3 очка, 1 матч), далее идут команды Туркмении (3, 2), Ливана (0, 1) и Шри-Ланки (0, 2). В третий раунд выйдут по две лучшие команды из восьми групп.