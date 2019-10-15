Текущие события
Футбол. Сборные
17:00
Кувейт
Туркмения
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Финляндия
Армения
Футбол. Сборные
19:00
Чили
Гвинея
Футбол. Сборные
20:00
Дания
Люксембург
Футбол. Сборные
20:00
Мавритания
Ливия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Швейцария
Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Гибралтар
Грузия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Швеция
Испания
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Румыния
Норвегия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Фарерские острова
Мальта
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Израиль
Латвия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Лихтенштейн
Италия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Греция
Босния и Герцеговина
Футбол. Сборные
22:00
Марокко
Габон
Футбол. Сборные
22:00
Алжир
Колумбия
Футбол. Сборные
01:00
Венесуэла
Тринидад и Тобаго
20
Все события
Фоторепортажи
18Кокорин и Мамаев: 11 лет дружбы
7Бивол защитил титул чемпиона мира по боксу
14:19 (мск), источник: ТАСС

Матч отбора ЧМ-2022 между сборными КНДР и Южной Кореи начался при пустых трибунах

ТАСС, 15 октября. Матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне проходит при отсутствии зрителей на стадионе. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Корейскую футбольную ассоциацию.

Наверх

По ее данным, за полчаса до начала матча на стадионе отсутствовали болельщики и журналисты, в последующие 15 минут после начала игры трибуны по-прежнему оставались пустыми. При этом, как отмечает Yonhap, президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино смог присутствовать на матче.

Читайте также
Глава ФИФА посетит отборочный матч ЧМ-2022 между сборными КНДР и Южной Кореи

Ранее сообщалось, что власти КНДР не разрешили южнокорейским журналистам снимать или вести прямую трансляцию игры. Однако позже Министерство объединения Республики Корея проинформировало, что северокорейская сторона предоставит записи матча перед отбытием сборной Южной Кореи в Сеул.

Сборные КНДР и Южной Кореи выступают в одной группе второго раунда отборочного турнира ЧМ-2022 в азиатской зоне. Команда КНДР занимает первое место в таблице, набрав в двух матчах 6 очков, второе место занимают южнокорейцы (3 очка, 1 матч), далее идут команды Туркмении (3, 2), Ливана (0, 1) и Шри-Ланки (0, 2). В третий раунд выйдут по две лучшие команды из восьми групп.

Команды КНДР и Южной Кореи играли в одной группе в третьем раунде отборочного турнира чемпионата мира — 2010. Обе встречи тогда завершились вничью со счетом 0:0, при этом один из матчей, в котором номинальным хозяином была команда КНДР, был проведен на нейтральном поле в Шанхае.

Читайте также
КНДР
НовостиМатчиСоставСтатистика
Южная Корея
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЧМ-2018. Отборочные. Европа
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Хабиб Нурмагомедов сам назвал имя будущего соперника
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
Роналду попал в клуб 700
Нурмагомедов описал поражение «газующему» старику
Новый феномен: почему Косторная победит Трусову и Загитову
Расизм и смерть фаната: как Англия съездила в Болгарию
Тренер впавшего в кому боксера обратился к его сопернику
Два очка Овечкина не помогли «Вашингтону» в матче с «Колорадо»
Сборная России заняла шестое место на Кубке мира по волейболу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь