Сборные КНДР и Южной Кореи сыграли вничью в Пхеньяне в отборочном матче ЧМ-2022

Впервые в истории матч соперников прошел на территории КНДР. Как сообщил ТАСС представитель международной организации, который был в числе немногочисленных зрителей, допущенных на пхеньянский стадион им. Ким Ир Сена, во время игры на трибунах отсутствовали корейские болельщики. Билеты на матч продали лишь небольшой группе иностранцев — представителям ряда посольств в Пхеньяне и сотрудникам международных организаций. Власти КНДР также не пригласили на игру иностранных журналистов, имеющих постоянную аккредитацию в стране, в том числе информационные агентства ТАСС и Синьхуа, а также прибывшую в Пхеньян съемочную группу Associated Press.

Футбольные сборные КНДР и Южной Кореи встретились в 17-й раз в истории, сборная Южной Кореи одержала восемь побед, на счету команды КНДР одна победа. Команды КНДР и Южной Кореи играли в одной группе в третьем раунде отборочного турнира чемпионата мира — 2010. Обе встречи тогда завершились вничью со счетом 0:0, при этом один из матчей, в котором номинальным хозяином была команда КНДР, был проведен на нейтральном поле в Шанхае.

В турнирной таблице группы Н сборные КНДР и Южной Кореи набрали по 7 очков, за ними следуют команды Туркменистана и Ливана (по 3 очка), у сборной Шри-Ланки нет набранных баллов.