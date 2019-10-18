Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ахмат
Локомотив
Футбол. Зарубежный
21:30
Айнтрахт Ф
Байер
Футбол. Зарубежный
21:45
Ницца
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:00
Гранада
Осасуна
Футбол. Первый дивизион
19.10
Луч
Енисей
Футбол. Первый дивизион
19.10
СКА-Хабаровск
Томь
Все события
Фоторепортажи
5Тихонов и «Спартак». Капитан народной команды
9Россия разгромила Шотландию в Лужниках
13:47 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Южная Корея пожаловалась в AFC на организацию КНДР отборочного матча ЧМ-2022

СЕУЛ, 18 октября. /ТАСС/. Южнокорейская футбольная ассоциация (KFA) направила в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC) официальное письмо с выражением сожаления по поводу организации северокорейской стороной отборочного матча чемпионата мира 2022 года, который прошел в Пхеньяне. Об этом сообщает в пятницу телеканал KBS.

Наверх
Источник: AP 2019

По данным телеканала, письмо было отправлено 17 октября. В нем также указано, что северокорейская федерация футбола не шла на сотрудничество по вопросам отправки в КНДР южнокорейских болельщиков и представителей СМИ, несмотря на неоднократные призывы со стороны Сеула.

KFA подчеркивает, что действия Пхеньяна нарушают этический кодекс Международной федерации футбола (ФИФА), согласно которому футбольные ассоциации должны сохранять политический нейтралитет, выполняя все взятые на себя функции и обязательства.

Южнокорейская сторона также обвинила Север в нарушении правила Азиатской конфедерации футбола о том, что принимающая сторона при проведении соревнований должна гарантировать беспрепятственную выдачу виз членам футбольных команд, а также болельщикам и представителям СМИ.

KFA призвала азиатскую конфедерацию приложить усилия, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.

15 октября сборные КНДР и Южной Кореи сыграли в Пхеньяне вничью со счетом 0:0. Это была первая официальная игра с участием двух команд на территории КНДР. Матч прошел без зрителей, власти КНДР не разрешили южнокорейским журналистам и болельщикам присутствовать на спортивном событии, а также вести прямую трансляцию матча.

Южная Корея
НовостиМатчиСоставСтатистика
КНДР
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Хабиб Нурмагомедов сам назвал имя будущего соперника
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
РПЛ вернулась. Что произошло с лидерами лиги во время паузы
«Джокер — самая сильная карта». Что сказал Тедеско перед матчем
Матч «Барселона» — «Реал» перенесен из-за протестов в Каталонии
Хрупкие, но сильные. 10 девушек в мужских видах спорта (фото)
Сэра Алекса Фергюсона обвинили в сдаче матча Лиги чемпионов
Новый позор Ковальчука. Чемпион ОИ выдал еще один кошмарный матч
Российский боец ММА проиграл в казино 200 тысяч долларов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь