СМИ: Южная Корея пожаловалась в AFC на организацию КНДР отборочного матча ЧМ-2022

Источник: AP 2019

По данным телеканала, письмо было отправлено 17 октября. В нем также указано, что северокорейская федерация футбола не шла на сотрудничество по вопросам отправки в КНДР южнокорейских болельщиков и представителей СМИ, несмотря на неоднократные призывы со стороны Сеула.

KFA подчеркивает, что действия Пхеньяна нарушают этический кодекс Международной федерации футбола (ФИФА), согласно которому футбольные ассоциации должны сохранять политический нейтралитет, выполняя все взятые на себя функции и обязательства.

Южнокорейская сторона также обвинила Север в нарушении правила Азиатской конфедерации футбола о том, что принимающая сторона при проведении соревнований должна гарантировать беспрепятственную выдачу виз членам футбольных команд, а также болельщикам и представителям СМИ.

KFA призвала азиатскую конфедерацию приложить усилия, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.