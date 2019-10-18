Женский чемпионат мира по футболу посмотрело более 1 млрд человек
ТАСС, 18 октября. Зрительская аудитория женского чемпионата мира по футболу 2019 года во Франции составила 1,12 млрд человек. Об этом сообщает
ТАСС, 18 октября. Зрительская аудитория женского чемпионата мира по футболу 2019 года во Франции составила 1,12 млрд человек. Об этом сообщает
Согласно данным ФИФА, средняя аудитория одного матча с 2015 года удвоилась. По телевизору матчи женского чемпионата мира посмотрели 993,5 млн человек, 481,5 млн человек получили доступ к просмотру матчей на цифровых платформах. Финальный матч между сборными США и Нидерландов (2:0) в прямом эфире смотрели более 260 млн зрителей.
Первый чемпионат мира по футболу среди женских команд прошел в 1991 году. В первых двух турнирах принимали участие 12 команд, в следующих четырех — 16, а в 2015 и 2019 годах — 24. Победителем чемпионата мира, прошедшего этим летом во Франции, стала сборная США, которая является самой титулованной командой в истории соревнований (четыре победы).
Россиянки два раза принимали участие в финальной стадии женских мировых первенств. В 1999 году сборная России проиграла в четвертьфинале китаянкам со счетом 0:2, а в 2003-м на той же стадии уступила сборной Германии (1:7).
Следующий женский чемпионат мира пройдет в 2023 году, место проведения соревнований определится в мае 2020 года. Впервые на женском мировом первенстве будут участвовать 32 команды.