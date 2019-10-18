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14:01 (мск), источник: ТАСС

Женский чемпионат мира по футболу посмотрело более 1 млрд человек

ТАСС, 18 октября. Зрительская аудитория женского чемпионата мира по футболу 2019 года во Франции составила 1,12 млрд человек. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

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Источник: AP 2019

Согласно данным ФИФА, средняя аудитория одного матча с 2015 года удвоилась. По телевизору матчи женского чемпионата мира посмотрели 993,5 млн человек, 481,5 млн человек получили доступ к просмотру матчей на цифровых платформах. Финальный матч между сборными США и Нидерландов (2:0) в прямом эфире смотрели более 260 млн зрителей.

Первый чемпионат мира по футболу среди женских команд прошел в 1991 году. В первых двух турнирах принимали участие 12 команд, в следующих четырех — 16, а в 2015 и 2019 годах — 24. Победителем чемпионата мира, прошедшего этим летом во Франции, стала сборная США, которая является самой титулованной командой в истории соревнований (четыре победы).

Россиянки два раза принимали участие в финальной стадии женских мировых первенств. В 1999 году сборная России проиграла в четвертьфинале китаянкам со счетом 0:2, а в 2003-м на той же стадии уступила сборной Германии (1:7).

Следующий женский чемпионат мира пройдет в 2023 году, место проведения соревнований определится в мае 2020 года. Впервые на женском мировом первенстве будут участвовать 32 команды.

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