Женский чемпионат мира по футболу посмотрело более 1 млрд человек

Источник: AP 2019

Согласно данным ФИФА, средняя аудитория одного матча с 2015 года удвоилась. По телевизору матчи женского чемпионата мира посмотрели 993,5 млн человек, 481,5 млн человек получили доступ к просмотру матчей на цифровых платформах. Финальный матч между сборными США и Нидерландов (2:0) в прямом эфире смотрели более 260 млн зрителей.

Первый чемпионат мира по футболу среди женских команд прошел в 1991 году. В первых двух турнирах принимали участие 12 команд, в следующих четырех — 16, а в 2015 и 2019 годах — 24. Победителем чемпионата мира, прошедшего этим летом во Франции, стала сборная США, которая является самой титулованной командой в истории соревнований (четыре победы).

Россиянки два раза принимали участие в финальной стадии женских мировых первенств. В 1999 году сборная России проиграла в четвертьфинале китаянкам со счетом 0:2, а в 2003-м на той же стадии уступила сборной Германии (1:7).