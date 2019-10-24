Чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года пройдет в России
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Россия получила право провести чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года, сообщил глава ФИФА Джанни Инфантино на
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Россия получила право провести чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года, сообщил глава ФИФА Джанни Инфантино на
В сентябре сообщалось, что кроме России заявки на проведение турнира подали также Чили и Сальвадор.
«Чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года будет сыгран в России. Мы все помним последний чемпионат мира (по футболу) в России, который прошел с оглушительным успехом. Так что теперь мы с нетерпением ждем чемпионата мира по пляжному футболу», — сказал Инфантино.
Россия впервые примет чемпионат мира по пляжному футболу. В 2019 году турнир пройдет в Парагвае 21 ноября — 1 декабря. Сборная России является двукратным чемпионом мира по пляжному футболу.
Ранее стало известно, что исполком РФС поддержал заявку Москвы на проведение чемпионата мира-2021 по пляжному футболу.