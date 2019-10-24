Чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года пройдет в России

«Чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года будет сыгран в России. Мы все помним последний чемпионат мира (по футболу) в России, который прошел с оглушительным успехом. Так что теперь мы с нетерпением ждем чемпионата мира по пляжному футболу», — сказал Инфантино.