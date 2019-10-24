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11:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года пройдет в России

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Россия получила право провести чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года, сообщил глава ФИФА Джанни Инфантино на пресс-конференции по итогам совета организации в Шанхае.

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Источник: РИА "Новости"

В сентябре сообщалось, что кроме России заявки на проведение турнира подали также Чили и Сальвадор.

«Чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года будет сыгран в России. Мы все помним последний чемпионат мира (по футболу) в России, который прошел с оглушительным успехом. Так что теперь мы с нетерпением ждем чемпионата мира по пляжному футболу», — сказал Инфантино.

Россия впервые примет чемпионат мира по пляжному футболу. В 2019 году турнир пройдет в Парагвае 21 ноября — 1 декабря. Сборная России является двукратным чемпионом мира по пляжному футболу.

Ранее стало известно, что исполком РФС поддержал заявку Москвы на проведение чемпионата мира-2021 по пляжному футболу.

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