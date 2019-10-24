Хозяин чемпионата мира-2030 будет определен в 2024 году

«Решение по месту проведения чемпионата мира-2030 будет принято на конгрессе ФИФА в 2024 году. Заявочный процесс стартует в 2022 году», — заявил глава ФИФА на пресс-конференции.

Чемпионат мира по футболу в 2022 году примет Катар, в 2026 году турнир пройдет в США, Канаде и Мексике.