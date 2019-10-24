Хозяин чемпионата мира-2030 будет определен в 2024 году
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Организатор чемпионата мира по футболу 2030 года станет известен в 2024 году, заявил президент ФИФА Джанни Инфантино по итогам заседания совета организации.
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Организатор чемпионата мира по футболу 2030 года станет известен в 2024 году, заявил президент ФИФА Джанни Инфантино по итогам заседания совета организации.
Встреча совета ФИФА состоялась в четверг в Шанхае.
«Решение по месту проведения чемпионата мира-2030 будет принято на конгрессе ФИФА в 2024 году. Заявочный процесс стартует в 2022 году», — заявил глава ФИФА на
Чемпионат мира по футболу в 2022 году примет Катар, в 2026 году турнир пройдет в США, Канаде и Мексике.