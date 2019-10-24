Сафин считает, что не стоило давать ЗМС футболистам сборной России
Бывший теннисист Марат Сафин считает ошибочным решение дать звание заслуженных мастеров спорта игрокам сборной России по футболу.
Бывший теннисист Марат Сафин считает ошибочным решение дать звание заслуженных мастеров спорта игрокам сборной России по футболу.
На ЧМ-2018 российская команда дошла до ¼ финала.
— Не в обиду футболистам будь сказано — я к ним отношусь очень хорошо, — чтобы получить ЗМС, существует определенный норматив, — сказал Сафин. — Ты должен выиграть чемпионат мира или стать первым в своем виде спорта. А тут ребятам дали ЗМС за 5−8 место. Пацанов я поздравляю, это здорово! Впервые за последние миллиард лет мы вышли
— Если бы решение зависело от вас, подписали бы этот приказ?
— Нет. У меня бы рука не поднялась, при всем уважении к ребятам. Потому что есть правило, и неправильно делать исключения. Тогда надо раздавать ЗМС тем, кто, например, занял такое же место в других видах спорта. А у футболистов получилось отдельной строкой. В спортивном мире это не очень правильно. (Сергей Егоров, Михаил Потапов).