Сорокин: Подозрения в незаконности получения Россией ЧМ-2018 по футболу необоснованны

Источник: РИА "Новости"

29 октября портал The Insider, ссылаясь на телеграм-канал Black Mirror, сообщил, что организационный комитет «Россия-2018» при выборе страны — хозяйки чемпионата мира 2018 года подготовил досье на чиновников из Международной федерации футбола (ФИФА), в которых содержались варианты воздействия на них для получения голосов. В этих документах утверждалось, что некоторые из голосов представителей международной организации якобы можно получить с помощью финансовых вознаграждений.

«Мы много раз участвовали в обсуждениях, отвечали на множество вопросов и прошли множество расследований. Но почему-то всегда оказываемся под каким-то прицелом подозрений. По-прежнему заявляем, что чемпионат мира в России был получен честно, в абсолютно транспарентной обстановке», — заявил Сорокин.



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«Мы всегда были открыты для каких-то вопросов, всегда честно сообщали о том, что происходило во время заявочной кампании и подготовки. Поэтому нам очень странно, что до сих пор сохраняется какой-то интерес к получению Россией права провести чемпионат мира. Какие-то подозрения на этот счет нам кажутся крайне необоснованными», — добавил Сорокин.