Бразилия сыграет с Францией в полуфинале молодёжного ЧМ-2019

Сборная Бразилии одержала победу в матче с Италией со счётом 2:0. Голами отличились Патрик и Жоау Пегло.

Сборная Франции в свою очередь разгромила Испанию со счётом 6:1. В составе победителей забили Ньянзу Куасси, Натанаэль Мбюкю, Исаак Лихаджи, Тимоте Пембеле, Жоржиньо Рютте и Адиль Аушиш. Единственный гол в сборной Испании на счету Хермана Валера.