В Катаре на стадионах будет холоднее, чем на ЧМ-2018. Как это возможно?

Источник: Спорт-Экспресс

Невыносимое лето

Катар получил право проведения чемпионата мира в тот же день, что и Россия — 2 декабря 2010 года. Многие удивились выбору ФИФА и были всерьез обеспокоены климатом. Катар — это Ближний Восток. Там температура летом легко может допрыгнуть до «+50» по Цельсию, а значит, во время турнира будет невозможно не только играть в футбол, но и вообще ходить по улицам.

Волна недовольств быстро достигла пика, так что правительство Катара спешно сделало заявление, в котором все прояснило. В нем говорилось: «Каждый из стадионов будет использовать силу солнечных лучей, чтобы обеспечить прохладу игрокам и болельщикам. Солнечная энергия будет преобразовываться в электричество, которое затем используют для охлаждения воздуха вокруг болельщиков и игроков. Когда игр нет, солнечные установки на стадионах будут экспортировать энергию в энергосистему, откуда они станут черпать энергию во время матчей».

При этом Катар заявил, что готов перенести даты проведения чемпионата мира, но ФИФА и клубы это не устраивало — календарь и так везде уплотнен, да и вообще-то в футболе не принято прерывать сезон ради международного турнира, это же не зимняя Олимпиада. Но в марте 2015-го ФИФА все-таки утвердила новые сроки проведения: 21 ноября — 18 декабря 2022 года.

Арабское изобретение

Катару все равно, когда играть. В первую очередь, чемпионат мира стране нужен в качестве масштабной рекламы самих себя, так что шейхи заинтересованы в идеальной подготовке. И, как утверждает профессор Университета Катара Сауд Абдул-Гани, к возможным изменениям в стране готовились задолго до того, как ФИФА избрала ее хозяйкой чемпионата мира.

«Еще когда Катар только подал заявку на проведение чемпионата мира, я пришел в университет и сказал: “Ребята, у нас есть вызов”, — вспоминает доктор наук. — Мы начали работать над системой охлаждения стадионов, хотя до этого не занимался конкретно этим. А дизайнеры проектов никогда не проектировали стадионы с системой охлаждения. Я знаю, что в Сингапуре пытались сделать что-то подобное, но по другому принципу. Мы изобрели свой».

Разница в десять градусов

Это интервью Абдул-Гани давал мне прямо на бровке стадиона «Аль-Джануб», одной из двух уже готовых арен чемпионата мира. «Аль-Джануб» вмещает 40 тысяч, он открылся в мае 2019 года и уже полностью функционирует. Работает и система охлаждения. В ноябре температура в Катаре — около 29 градусов выше ноля. Снаружи — палящее солнце, но внутри, где я разговариваю с профессором, около 19 градусов.

Во время интервью доктор достает термометр и показывает мне цифры: «18,8». «Это температура по Цельсию, — продолжает профессор. — Знаю, вы чувствуете, что температура ниже, но это из-за воздушных потоков. Вы стоите у отверстий, откуда дует. А теперь я подниму термометр выше и отойду на 20 метров вглубь. Видите, температура тут уже повышается на половину градуса».

Воздушные пушки у поля

Отверстия, на которые указывает Абдул-Гани, расположены по всей арене. Вдоль бровок на стенах расположены отверстия диаметром около 50 сантиметров, в которые вставлены пушки чуть меньшего диаметра. Их можно направлять в разные стороны. Воздушный поток — очень сильный, почти как при штормовом ветре: шнурок от пропуска развевается параллельно газону.



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«Вы чувствуете холодный воздух за боковой линией, но на газоне потоки не ощущаются, — продолжает доктор. — Нашей задачей было не мешать игре, поэтому мы все тщательно проанализировали и измерили. На полет мяча потоки тоже не влияют — они не настолько сильны, а отверстия слишком далеко от поля».

Не только охлаждение, но и очищение

Другая часть системы — трибуны. Принцип действия другой, хотя внешне кажется тем же — под креслами по всему периметра стадиона проделаны еще меньшие отверстия, из которых так же выходит холодный воздух.

При этом потоки циркулируют внутри стадиона. Профессор подчеркивает, что для охлаждения используется один и тот же воздух.

«Воздух входит и выходит через отверстия, так что ходит по кругу, — отмечает Абдул-Гани. — Но мы понимаем, что при таком принципе работы воздух нужно очищать. Если этого не делать, то он будет скапливать в себе частички волос, кожи, терять свежесть и обретать неприятный запах. Поэтому на всех стадионах будет работать многоступенчатая система фильтрации — от пыли, от вони и остального. Воздух будет самым чистым».

Жара не пройдет

Доктор сравнивает метод охлаждения с пузырем, только непривычной формы. Все из-за областей применения технологии: воздух будет циркулировать только внутри стадиона, вокруг трибун и на поле. Выше температура будет другой. «Я очень люблю птиц, но — извините, — улыбается изобретатель. — Нам важно охладить именно те участки, где будут находиться люди. Это будет напоминать пузырь, и жара в него не проникнет. Представьте стакан с водой, в который налили масло. Физика: его плотность меньше воды, так что всплывет наверх. Та же ситуация с воздухом: горячий воздух легче холодного, так что теплый ветер, проникающий сюда через крышу, будет отталкиваться от пузыря и уходить за пределы арены».

Я спросил у доктора, как температура снаружи влияет на работу системы. Он ответил, что никак. «Мы все протестировали. Даже если снаружи стоит аномальная жара, — а в Дохе температура летом может дорасти до 50 градусов — все будет работать. При желании мы можем опустить температуру на всей арене до 15 градусов, но нам это ни к чему — все будут мерзнуть. Комфортная температура для футболистов и зрителей — 22−23 градуса, ее мы и будем поддерживать во время чемпионата мира».

Для сравнения: во время финала прошлогоднего чемпионата мира температура в Москве поднялась до «+28». Выходит, в жарком Катаре во время турнира на арене будет даже холоднее, чем было в России!

Раздвигающаяся крыша

На «Аль-Джанубе», как и на других стадионах, есть или будет раздвигающаяся крыша. Но она мало чем напоминает ту, что установлена на «Газпром Арене» — она не настолько прочная, потому что призвана не ограждать зрителей от дождя и холода, а помогать при запуске системы охлаждения.

Крыша закрывается за три-четыре часа до запуска зрителей, затем запускается механизм охлаждения — и через час крыша открывается, а на стадионе уже установлена оптимальная температура. Профессор подчеркивает, что без крыши систему тоже можно запустить, но она помогает значительно ускорить процесс — без нее он бы занял несколько часов.

Опыт легкой атлетики

«Аль-Джануб» — новый стадион. Всего к чемпионату мира с нуля будет построено шесть из восьми арен. Проектировать их было сложно, но проще, чем внедрять систему охлаждения в уже существующий объект. Речь о стадионе «Халифа», около которого в январе проходил товарищеский турнир с участием «Спартака», «Ростова», «Локомотива» и «Зенита». Это не чисто футбольный стадион. Там есть беговые дорожки, к тому же он относительно старый, так что вписывать туда систему охлаждения было труднее. Если на новых аренах зрителей охлаждают из-под кресел, то на «Халифе» потоки направлены сверху вниз.

«В сентябре-октябре на “Халифе” проходил чемпионат мира по легкой атлетике, — продолжает Абдул-Гани. — Многие побили личные рекорды. То есть, мы обеспечили спортсменам такие условия, что они будто бы соревновались в помещении». Профессор не лукавит: в Катаре установили заметно больше рекордов, чем на предыдущем чемпионате мира в Лондоне — 3 мировых, 6 рекордов чемпионата мира, 86 национальных. В Англии — 1 мировой, 3 рекорда ЧМ и 51 национальный. Правда, спортсмены жаловались на резкие перепады температур — в столовой кондиционеры дули на полную, а на улице было за 30 градусов тепла. Марафонцы бежали вдоль побережья Персидского залива — живописно, но тяжело и опасно.

К счастью, футболисты не будут играть за пределами арены, а в ноябре-декабре в Дохе обычно комфортная температура. Возможно, система охлаждения и не понадобится, но ФИФА перестраховывается — жертвы среди фанатов и футболистов никому не нужны.

Будущее

Профессор несколько раз во время беседы повторил задачу оргкомитета ЧМ-2022: стадионы должны в этом виде простоять сто лет. Соответственно, и система тоже должна работать век. Исключение — арена «Рас Абу Абуд», на которой не будет охлаждения. Этот стадион строится из переделанных грузовых контейнеров и сразу после чемпионата мира будет полностью разобран.

Некоторые другие стадионы тоже будут разобраны, но частично. К примеру, «Аль-Джануб» потеряет половину из 40 тысяч мест, а «Лусаил», где пройдет финал, из 86-тысячного стадиона превратится в 40-тысячный. При этом на всех аренах, не считая «Рас Абу Абуд», система охлаждения продолжит функционировать, ведь и летом в Катаре играют в футбол.