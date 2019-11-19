В Катаре на стадионах будет холоднее, чем на ЧМ-2018. Как это возможно?
Спецкор «СЭ» побывал на
Спецкор «СЭ» побывал на
Катар получил право проведения чемпионата мира в тот же день, что и Россия — 2 декабря 2010 года. Многие удивились выбору ФИФА и были всерьез обеспокоены климатом. Катар — это Ближний Восток. Там температура летом легко может допрыгнуть до «+50» по Цельсию, а значит, во время турнира будет невозможно не только играть в футбол, но и вообще ходить по улицам.
Волна недовольств быстро достигла пика, так что правительство Катара спешно сделало заявление, в котором все прояснило. В нем говорилось: «Каждый из стадионов будет использовать силу солнечных лучей, чтобы обеспечить прохладу игрокам и болельщикам. Солнечная энергия будет преобразовываться в электричество, которое затем используют для охлаждения воздуха вокруг болельщиков и игроков. Когда игр нет, солнечные установки на стадионах будут экспортировать энергию в энергосистему, откуда они станут черпать энергию во время матчей».
При этом Катар заявил, что готов перенести даты проведения чемпионата мира, но ФИФА и клубы это не устраивало — календарь и так везде уплотнен, да и
Катару все равно, когда играть. В первую очередь, чемпионат мира стране нужен в качестве масштабной рекламы самих себя, так что шейхи заинтересованы в идеальной подготовке. И, как утверждает профессор Университета Катара Сауд
«Еще когда Катар только подал заявку на проведение чемпионата мира, я пришел в университет и сказал: “Ребята, у нас есть вызов”, — вспоминает доктор наук. — Мы начали работать над системой охлаждения стадионов, хотя до этого не занимался конкретно этим. А дизайнеры проектов никогда не проектировали стадионы с системой охлаждения. Я знаю, что в Сингапуре пытались сделать
Это интервью
Во время интервью доктор достает термометр и показывает мне цифры: «18,8». «Это температура по Цельсию, — продолжает профессор. — Знаю, вы чувствуете, что температура ниже, но это
Отверстия, на которые указывает
«Вы чувствуете холодный воздух за боковой линией, но на газоне потоки не ощущаются, — продолжает доктор. — Нашей задачей было не мешать игре, поэтому мы все тщательно проанализировали и измерили. На полет мяча потоки тоже не влияют — они не настолько сильны, а отверстия слишком далеко от поля».
Другая часть системы — трибуны. Принцип действия другой, хотя внешне кажется тем же — под креслами по всему периметра стадиона проделаны еще меньшие отверстия, из которых так же выходит холодный воздух.
При этом потоки циркулируют внутри стадиона. Профессор подчеркивает, что для охлаждения используется один и тот же воздух.
«Воздух входит и выходит через отверстия, так что ходит по кругу, — отмечает
Доктор сравнивает метод охлаждения с пузырем, только непривычной формы. Все
Я спросил у доктора, как температура снаружи влияет на работу системы. Он ответил, что никак. «Мы все протестировали. Даже если снаружи стоит аномальная жара, — а в Дохе температура летом может дорасти до 50 градусов — все будет работать. При желании мы можем опустить температуру на всей арене до 15 градусов, но нам это ни к чему — все будут мерзнуть. Комфортная температура для футболистов и зрителей — 22−23 градуса, ее мы и будем поддерживать во время чемпионата мира».
Для сравнения: во время финала прошлогоднего чемпионата мира температура в Москве поднялась до «+28». Выходит, в жарком Катаре во время турнира на арене будет даже холоднее, чем было в России!
На «Аль-Джанубе», как и на других стадионах, есть или будет раздвигающаяся крыша. Но она мало чем напоминает ту, что установлена на «Газпром Арене» — она не настолько прочная, потому что призвана не ограждать зрителей от дождя и холода, а помогать при запуске системы охлаждения.
Крыша закрывается за
«Аль-Джануб» — новый стадион. Всего к чемпионату мира с нуля будет построено шесть из восьми арен. Проектировать их было сложно, но проще, чем внедрять систему охлаждения в уже существующий объект. Речь о стадионе «Халифа», около которого в январе проходил товарищеский турнир с участием «Спартака», «Ростова», «Локомотива» и «Зенита». Это не чисто футбольный стадион. Там есть беговые дорожки, к тому же он относительно старый, так что вписывать туда систему охлаждения было труднее. Если на новых аренах зрителей охлаждают
«В
К счастью, футболисты не будут играть за пределами арены, а в
Профессор несколько раз во время беседы повторил задачу оргкомитета ЧМ-2022: стадионы должны в этом виде простоять сто лет. Соответственно, и система тоже должна работать век. Исключение — арена «Рас Абу Абуд», на которой не будет охлаждения. Этот стадион строится из переделанных грузовых контейнеров и сразу после чемпионата мира будет полностью разобран.
Некоторые другие стадионы тоже будут разобраны, но частично. К примеру, «Аль-Джануб» потеряет половину из 40 тысяч мест, а «Лусаил», где пройдет финал, из 86-тысячного стадиона превратится в 40-тысячный. При этом на всех аренах, не считая «Рас Абу Абуд», система охлаждения продолжит функционировать, ведь и летом в Катаре играют в футбол.
Доктор хочет, чтобы технологию применяли и за рубежом, но для этого она должна пройти серьезный тест — чемпионат мира как раз для этого подойдет. Но в стране понимают, что изобретение принесет пользу не только футбольным болельщикам, но и вообще жителям. Система будет применяться на дорожках между станциями метро и стадионами, уже внедряется на территории гигантского открытого культурного комплекса «Катара». Возможно, в будущем технология позволит охлаждать целые улицы между небоскребами Дохи. Но до этого еще очень далеко. Для начала — чемпионат мира.