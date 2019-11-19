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14:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Катаре на стадионах будет холоднее, чем на ЧМ-2018. Как это возможно?

Спецкор «СЭ» побывал на стадионах-хозяевах чемпионата мира 2022 года и поговорил с изобретателем системы охлаждения.

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Источник: Спорт-Экспресс

Невыносимое лето

Катар получил право проведения чемпионата мира в тот же день, что и Россия — 2 декабря 2010 года. Многие удивились выбору ФИФА и были всерьез обеспокоены климатом. Катар — это Ближний Восток. Там температура летом легко может допрыгнуть до «+50» по Цельсию, а значит, во время турнира будет невозможно не только играть в футбол, но и вообще ходить по улицам.

Волна недовольств быстро достигла пика, так что правительство Катара спешно сделало заявление, в котором все прояснило. В нем говорилось: «Каждый из стадионов будет использовать силу солнечных лучей, чтобы обеспечить прохладу игрокам и болельщикам. Солнечная энергия будет преобразовываться в электричество, которое затем используют для охлаждения воздуха вокруг болельщиков и игроков. Когда игр нет, солнечные установки на стадионах будут экспортировать энергию в энергосистему, откуда они станут черпать энергию во время матчей».

При этом Катар заявил, что готов перенести даты проведения чемпионата мира, но ФИФА и клубы это не устраивало — календарь и так везде уплотнен, да и вообще-то в футболе не принято прерывать сезон ради международного турнира, это же не зимняя Олимпиада. Но в марте 2015-го ФИФА все-таки утвердила новые сроки проведения: 21 ноября — 18 декабря 2022 года.

Арабское изобретение

Катару все равно, когда играть. В первую очередь, чемпионат мира стране нужен в качестве масштабной рекламы самих себя, так что шейхи заинтересованы в идеальной подготовке. И, как утверждает профессор Университета Катара Сауд Абдул-Гани, к возможным изменениям в стране готовились задолго до того, как ФИФА избрала ее хозяйкой чемпионата мира.

«Еще когда Катар только подал заявку на проведение чемпионата мира, я пришел в университет и сказал: “Ребята, у нас есть вызов”, — вспоминает доктор наук. — Мы начали работать над системой охлаждения стадионов, хотя до этого не занимался конкретно этим. А дизайнеры проектов никогда не проектировали стадионы с системой охлаждения. Я знаю, что в Сингапуре пытались сделать что-то подобное, но по другому принципу. Мы изобрели свой».

Разница в десять градусов

Это интервью Абдул-Гани давал мне прямо на бровке стадиона «Аль-Джануб», одной из двух уже готовых арен чемпионата мира. «Аль-Джануб» вмещает 40 тысяч, он открылся в мае 2019 года и уже полностью функционирует. Работает и система охлаждения. В ноябре температура в Катаре — около 29 градусов выше ноля. Снаружи — палящее солнце, но внутри, где я разговариваю с профессором, около 19 градусов.

Во время интервью доктор достает термометр и показывает мне цифры: «18,8». «Это температура по Цельсию, — продолжает профессор. — Знаю, вы чувствуете, что температура ниже, но это из-за воздушных потоков. Вы стоите у отверстий, откуда дует. А теперь я подниму термометр выше и отойду на 20 метров вглубь. Видите, температура тут уже повышается на половину градуса».

Воздушные пушки у поля

Отверстия, на которые указывает Абдул-Гани, расположены по всей арене. Вдоль бровок на стенах расположены отверстия диаметром около 50 сантиметров, в которые вставлены пушки чуть меньшего диаметра. Их можно направлять в разные стороны. Воздушный поток — очень сильный, почти как при штормовом ветре: шнурок от пропуска развевается параллельно газону.


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«Вы чувствуете холодный воздух за боковой линией, но на газоне потоки не ощущаются, — продолжает доктор. — Нашей задачей было не мешать игре, поэтому мы все тщательно проанализировали и измерили. На полет мяча потоки тоже не влияют — они не настолько сильны, а отверстия слишком далеко от поля».

Не только охлаждение, но и очищение

Другая часть системы — трибуны. Принцип действия другой, хотя внешне кажется тем же — под креслами по всему периметра стадиона проделаны еще меньшие отверстия, из которых так же выходит холодный воздух.

Во время загрузки произошла ошибка.

При этом потоки циркулируют внутри стадиона. Профессор подчеркивает, что для охлаждения используется один и тот же воздух.

«Воздух входит и выходит через отверстия, так что ходит по кругу, — отмечает Абдул-Гани. — Но мы понимаем, что при таком принципе работы воздух нужно очищать. Если этого не делать, то он будет скапливать в себе частички волос, кожи, терять свежесть и обретать неприятный запах. Поэтому на всех стадионах будет работать многоступенчатая система фильтрации — от пыли, от вони и остального. Воздух будет самым чистым».

Жара не пройдет

Доктор сравнивает метод охлаждения с пузырем, только непривычной формы. Все из-за областей применения технологии: воздух будет циркулировать только внутри стадиона, вокруг трибун и на поле. Выше температура будет другой. «Я очень люблю птиц, но — извините, — улыбается изобретатель. — Нам важно охладить именно те участки, где будут находиться люди. Это будет напоминать пузырь, и жара в него не проникнет. Представьте стакан с водой, в который налили масло. Физика: его плотность меньше воды, так что всплывет наверх. Та же ситуация с воздухом: горячий воздух легче холодного, так что теплый ветер, проникающий сюда через крышу, будет отталкиваться от пузыря и уходить за пределы арены».

Я спросил у доктора, как температура снаружи влияет на работу системы. Он ответил, что никак. «Мы все протестировали. Даже если снаружи стоит аномальная жара, — а в Дохе температура летом может дорасти до 50 градусов — все будет работать. При желании мы можем опустить температуру на всей арене до 15 градусов, но нам это ни к чему — все будут мерзнуть. Комфортная температура для футболистов и зрителей — 22−23 градуса, ее мы и будем поддерживать во время чемпионата мира».

Для сравнения: во время финала прошлогоднего чемпионата мира температура в Москве поднялась до «+28». Выходит, в жарком Катаре во время турнира на арене будет даже холоднее, чем было в России!

Раздвигающаяся крыша

На «Аль-Джанубе», как и на других стадионах, есть или будет раздвигающаяся крыша. Но она мало чем напоминает ту, что установлена на «Газпром Арене» — она не настолько прочная, потому что призвана не ограждать зрителей от дождя и холода, а помогать при запуске системы охлаждения.

Крыша закрывается за три-четыре часа до запуска зрителей, затем запускается механизм охлаждения — и через час крыша открывается, а на стадионе уже установлена оптимальная температура. Профессор подчеркивает, что без крыши систему тоже можно запустить, но она помогает значительно ускорить процесс — без нее он бы занял несколько часов.

Опыт легкой атлетики

«Аль-Джануб» — новый стадион. Всего к чемпионату мира с нуля будет построено шесть из восьми арен. Проектировать их было сложно, но проще, чем внедрять систему охлаждения в уже существующий объект. Речь о стадионе «Халифа», около которого в январе проходил товарищеский турнир с участием «Спартака», «Ростова», «Локомотива» и «Зенита». Это не чисто футбольный стадион. Там есть беговые дорожки, к тому же он относительно старый, так что вписывать туда систему охлаждения было труднее. Если на новых аренах зрителей охлаждают из-под кресел, то на «Халифе» потоки направлены сверху вниз.

«В сентябре-октябре на “Халифе” проходил чемпионат мира по легкой атлетике, — продолжает Абдул-Гани. — Многие побили личные рекорды. То есть, мы обеспечили спортсменам такие условия, что они будто бы соревновались в помещении». Профессор не лукавит: в Катаре установили заметно больше рекордов, чем на предыдущем чемпионате мира в Лондоне — 3 мировых, 6 рекордов чемпионата мира, 86 национальных. В Англии — 1 мировой, 3 рекорда ЧМ и 51 национальный. Правда, спортсмены жаловались на резкие перепады температур — в столовой кондиционеры дули на полную, а на улице было за 30 градусов тепла. Марафонцы бежали вдоль побережья Персидского залива — живописно, но тяжело и опасно.

К счастью, футболисты не будут играть за пределами арены, а в ноябре-декабре в Дохе обычно комфортная температура. Возможно, система охлаждения и не понадобится, но ФИФА перестраховывается — жертвы среди фанатов и футболистов никому не нужны.

Будущее

Профессор несколько раз во время беседы повторил задачу оргкомитета ЧМ-2022: стадионы должны в этом виде простоять сто лет. Соответственно, и система тоже должна работать век. Исключение — арена «Рас Абу Абуд», на которой не будет охлаждения. Этот стадион строится из переделанных грузовых контейнеров и сразу после чемпионата мира будет полностью разобран.

Некоторые другие стадионы тоже будут разобраны, но частично. К примеру, «Аль-Джануб» потеряет половину из 40 тысяч мест, а «Лусаил», где пройдет финал, из 86-тысячного стадиона превратится в 40-тысячный. При этом на всех аренах, не считая «Рас Абу Абуд», система охлаждения продолжит функционировать, ведь и летом в Катаре играют в футбол.

Доктор хочет, чтобы технологию применяли и за рубежом, но для этого она должна пройти серьезный тест — чемпионат мира как раз для этого подойдет. Но в стране понимают, что изобретение принесет пользу не только футбольным болельщикам, но и вообще жителям. Система будет применяться на дорожках между станциями метро и стадионами, уже внедряется на территории гигантского открытого культурного комплекса «Катара». Возможно, в будущем технология позволит охлаждать целые улицы между небоскребами Дохи. Но до этого еще очень далеко. Для начала — чемпионат мира.

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