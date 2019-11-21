Три года до ЧМ-2022. Как дела со стадионами в Катаре?
21 ноября 2022 года в Дохе откроется первый зимний чемпионат мира. «СЭ» рассказывает о готовности всех восьми арен.
21 ноября 2022 года в Дохе откроется первый зимний чемпионат мира. «СЭ» рассказывает о готовности всех восьми арен.
Катар начал готовиться к чемпионату мира еще до того, как выиграл право проведения турнира в декабре 2010 года. Изначально ФИФА рассчитывала на то, что Катар построит 12 стадионов — столько же было задействовано в России. Но после переговоров с оргкомитетом число арен сократилось до восьми. Из них уже полностью готовы две, почти готовы — еще две, а четыре пока строятся или перестраиваются.
Этот стадион примет финал и матч открытия чемпионата мира, но пока вокруг него — только пыль и грязь. В отличие от большинства других арен, эта находится не в Дохе, а чуть севернее — в городе Лусаил. Этот населенный пункт пока существует только в проекте, там живут всего несколько тысяч человек, все — рабочие. Правительство планирует, что через несколько лет население Лусаила достигнет 250 тысяч, и стимулирует людей покупать там жилье — оно примерно в полтора раза дешевле, чем в Дохе.
После чемпионата мира верхняя часть стадиона будет разобрана и перевезена в другие страны. «Лусаил Айконик» останется 40-тысячником, а на его территории откроются магазины, кафе, тренажерный зал, образовательные и
Это первая готовая арена среди совершенно новых, она тоже лишится половины мест после турнира. В Катаре гордятся тем, что дизайн «Аль-Джануба» разработала знаменитая Заха Хадид —
Самый северный стадион турнира — 40 километров от центра Дохи. «Аль-Байт» будет задействован в полуфинале чемпионата мира, так что это второй по значимости стадион турнира. Он строится с нуля и почти готов — остались лишь электромонтажные и косметические работы. «Аль-Байт» тоже лишится верхней половины, а нижняя часть превратится в отель — там уже готовы несколько роскошных номеров с видом прямо на газон. Во время турнира гостиница функционировать не будет.
«Халифа» была сдана первой из всех
Стадион из ближайшего пригорода Дохи
Его название можно перевести, как «Город образования» или «Город воспитания». Стадион станет центром гигантского проекта Катарского фонда образования, науки и общественного развития — вокруг него раскинутся университетские кампусы. После чемпионата мира вместимость будет уменьшена с 45 до 25 тысяч мест.
Вы уже догадались, что и этот стадион тоже разборный — 23 тысячи мест после чемпионата мира перейдут нуждающимся странам. «Аль-Райян» готов примерно на 80 процентов, установлена и вовсю тестируется главная фишка арены — гигантский
«Аль-Тумама» — это не просто стадион, а подопытный кролик. Именно на нем тестировали изобретенную в Катаре систему охлаждения и демонстрировали изобретение ФИФА. На месте «Аль-Тумамы» катарцы сделали прототип, который убедил представителей Международной федерации футбола, что в Катаре можно играть в футбол. Испытания прошли успешно, так что технология будет использоваться и на других новых аренах.
Катару не нужны стадионы. В первую очередь, страна использует чемпионат мира в качестве саморекламы, ведь ей необходимо население и богатые покупатели недвижимости. Поэтому нет ничего удивительного в том, что шесть из восьми стадионов потеряют половину мест после турнира, а еще один будет разобран совсем. «Рас Абу Абуд» строится на намывной территории из переработанных грузовых контейнеров, это будет единственный стадион ЧМ-2022 без охлаждения, потому что Катар не станет его использовать после турнира.