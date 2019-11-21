Три года до ЧМ-2022. Как дела со стадионами в Катаре?

Источник: AFP 2019

Катар начал готовиться к чемпионату мира еще до того, как выиграл право проведения турнира в декабре 2010 года. Изначально ФИФА рассчитывала на то, что Катар построит 12 стадионов — столько же было задействовано в России. Но после переговоров с оргкомитетом число арен сократилось до восьми. Из них уже полностью готовы две, почти готовы — еще две, а четыре пока строятся или перестраиваются.

«Лусаил Айконик», Лусаил

Вместимость: 86 250.

Срок сдачи: 2020−2021.

Особенность арены: строится в городе, которого еще нет.

Этот стадион примет финал и матч открытия чемпионата мира, но пока вокруг него — только пыль и грязь. В отличие от большинства других арен, эта находится не в Дохе, а чуть севернее — в городе Лусаил. Этот населенный пункт пока существует только в проекте, там живут всего несколько тысяч человек, все — рабочие. Правительство планирует, что через несколько лет население Лусаила достигнет 250 тысяч, и стимулирует людей покупать там жилье — оно примерно в полтора раза дешевле, чем в Дохе.

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После чемпионата мира верхняя часть стадиона будет разобрана и перевезена в другие страны. «Лусаил Айконик» останется 40-тысячником, а на его территории откроются магазины, кафе, тренажерный зал, образовательные и бизнес-центры, а также медицинская клиника.

«Аль-Джануб»

Вместимость: 40 000.

Срок сдачи: готов.

Особенность арены: последний проект архитектора Захи Хадид.

Это первая готовая арена среди совершенно новых, она тоже лишится половины мест после турнира. В Катаре гордятся тем, что дизайн «Аль-Джануба» разработала знаменитая Заха Хадид — британо-иракский архитектор, командор ордена Британской империи, которая умерла в 2016 году. Эта арена стала ее последней работой.



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«Аль-Байт»

Вместимость: 60 000.

Срок сдачи: I квартал 2020.

Особенность арены: превратится в отель с видом на поле.

Самый северный стадион турнира — 40 километров от центра Дохи. «Аль-Байт» будет задействован в полуфинале чемпионата мира, так что это второй по значимости стадион турнира. Он строится с нуля и почти готов — остались лишь электромонтажные и косметические работы. «Аль-Байт» тоже лишится верхней половины, а нижняя часть превратится в отель — там уже готовы несколько роскошных номеров с видом прямо на газон. Во время турнира гостиница функционировать не будет.

«Халифа»

Вместимость: 40 000.

Срок сдачи: готов.

Особенность арены: беговые дорожки.

«Халифа» была сдана первой из всех стадионов-хозяев чемпионата мира еще в 2017 году. Это одна из двух перестроенных арен, ее год рождения — 1976-й. Около нее в январе проходил товарищеский турнир с участием «Зенита», «Спартака», «Локомотива» и «Ростова», а пару месяцев назад «Халифа» приняла чемпионат мира по легкой атлетике. В декабре там состоятся игры клубного чемпионата мира.

«Эдьюкейшн Сити»

Вместимость: 45 350.

Срок сдачи: 18 декабря 2019.

Особенность арены: станет центром университетского городка.

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Стадион из ближайшего пригорода Дохи Аль-Райана, как и «Халифа», примет клубный чемпионат мира в следующем месяце. Здесь полуфинальный матч проведет «Ливерпуль», а также состоится финал. «Эдьюкейшн Сити» формально еще не сдан — его официальное открытие как раз назначено на дату первой игры победителей Лиги чемпионов, 18 декабря. Он станет третьим готовым стадионом.

Его название можно перевести, как «Город образования» или «Город воспитания». Стадион станет центром гигантского проекта Катарского фонда образования, науки и общественного развития — вокруг него раскинутся университетские кампусы. После чемпионата мира вместимость будет уменьшена с 45 до 25 тысяч мест.

«Аль-Райян»

Вместимость: 44 740.

Срок сдачи: 2020.

Особенность арены: медиа-фасад.

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Вы уже догадались, что и этот стадион тоже разборный — 23 тысячи мест после чемпионата мира перейдут нуждающимся странам. «Аль-Райян» готов примерно на 80 процентов, установлена и вовсю тестируется главная фишка арены — гигантский медиа-фасад, как на «Казань Арене».

«Аль-Тумама»

Вместимость: 40 000.

Срок сдачи: 2020.

Особенность арены: тестовая арена для системы охлаждения.

«Аль-Тумама» — это не просто стадион, а подопытный кролик. Именно на нем тестировали изобретенную в Катаре систему охлаждения и демонстрировали изобретение ФИФА. На месте «Аль-Тумамы» катарцы сделали прототип, который убедил представителей Международной федерации футбола, что в Катаре можно играть в футбол. Испытания прошли успешно, так что технология будет использоваться и на других новых аренах.

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«Рас Абу Абуд»

Вместимость: 40 000.

Срок сдачи: 2020.

Особенность арены: отсутствие системы охлаждения, полностью разборный стадион.

Катару не нужны стадионы. В первую очередь, страна использует чемпионат мира в качестве саморекламы, ведь ей необходимо население и богатые покупатели недвижимости. Поэтому нет ничего удивительного в том, что шесть из восьми стадионов потеряют половину мест после турнира, а еще один будет разобран совсем. «Рас Абу Абуд» строится на намывной территории из переработанных грузовых контейнеров, это будет единственный стадион ЧМ-2022 без охлаждения, потому что Катар не станет его использовать после турнира.