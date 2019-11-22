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12Сборная России крупно проиграла бельгийцам
08:38 (мск), источник: ТАСС

Сборная Парагвая проиграла команде Японии в матче чемпионата мира по пляжному футболу

ТАСС, 22 ноября. Сборная Парагвая, являющаяся хозяйкой чемпионата мира по пляжному футболу, проиграла команде Японии в своем стартовом матче на групповой стадии. Встреча завершилась со счетом 4:5.

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В составе хозяев турнира голами отметились Карлос Карбалло (22-я и 34-я минуты), Педро Моран (27) и Эдгар Баррето (32). У сборной Японии мячи забили Масанори Окуяма (13), Озу Морейра (16, 27) и Такуя Акагума (24, 36).

Ранее в рамках группы А, в которой играют команды Парагвая и Японии, между собой встречались швейцарские и американские футболисты. Сборная Швейцарии одержала победу со счетом 8:6. В матче квартета B команда Уругвая с минимальным счетом победила сборную Мексики (1:0). В этой же группе выступают команды Италии и Таити, в их личной встрече сильнее оказались итальянцы — 12:4.

Сборная России, выступающая в одном квартете с командами ОАЭ, Белоруссии и Сенегала, свою первую игру проведет в пятницу. Матч против сенегальцев начнется в 22:15 мск.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится с 1995 года, турнир проходит раз в два года. На мировом первенстве 2019 года участвуют 16 команд, разделенные на четыре группы. Команды, занявшие первые два места в каждой группе, выходят в плей-офф.

Рекорд по количеству побед на чемпионатах мира принадлежит команде Бразилии, которая выигрывала 14 раз, она же является действующим победителем турнира. Сборная России дважды одерживала победы на мировых первенствах (2011, 2013), в 2015-м россияне завоевывали бронзовые награды. Соревнования в Парагвае завершатся 1 декабря.

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