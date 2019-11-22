Сборная Беларуси по пляжному футболу дебютирует на ЧМ матчем с командой ОАЭ

В парагвайском Асунсьоне в ночь на субботу белорусы в матче первого тура предварительной группы С встретятся с командой Объединенных Арабских Эмиратов. В другом поединке этого квартета россияне сыграют со сборной Сенегала. Во второй игровой день, 24 ноября, белорусская дружина будет соперничать с сенегальцами, а 26 ноября — встреча с россиянами.

Перед дебютом на мировом первенстве сборная Беларуси, которую тренирует известный испанский специалист Николас Альварадо, провела сбор в Рио-де-Жанейро. В первом контрольном матче белорусы взяли верх над японцами — 6:4, а затем уступили действующим чемпионам планеты бразильцам — 1:5. В этом сезоне белорусы заняли седьмое место на II Европейских играх в Минске, а также финишировали на пятой позиции в Евролиге.

Читайте также Сборная России по пляжному футболу сыграла вничью с Италией

В двух предварительных группах чемпионата мира-2019 уже прошли стартовые встречи. В квартете А японские «пляжники» неожиданно переиграли хозяев турнира парагвайцев со счетом 5:4, а швейцарцы были сильнее команды США — 8:6. Итальянцы, выступающие в группе В, разгромили сборную Таити — 12:4, а уругвайцы одолели мексиканцев с минимальным преимуществом — 1:0.

Два матча состоятся сегодня в группе D: Португалия — Нигерия, Бразилия — Оман.



Нажмите,

чтобы включить звук Нажмите,чтобы включить звук

После группового этапа в четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из четырех квартетов. Матчи четвертьфинала пройдут 28 ноября, полуфиналы — 30 ноября, решающий поединок за чемпионский титул и встреча за бронзовые награды состоятся 1 декабря.