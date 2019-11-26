Первые четвертьфиналисты определились на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае

В группе А три виктории одержала сборная Японии, которая взяла верх над командами Парагвая (5:4), Швейцарии (5:3) и США (4:3). Вместе с японцами борьбу за награды продолжат швейцарские «пляжники». Итоговое положение: Япония — 9 очков (разница мячей — 14−10), Швейцария — 5 (18−17), Парагвай — 3 (15−13), США — 0 (10−17).

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В квартете В борьба была гораздо напряженней. В итоге сразу 3 команды набрали по 6 очков, а третьим лишним по дополнительным показателям оказался финалист прошлого мирового первенства сборная Таити. Итоговое положение: Италия — 6 (21−10), Уругвай — 6 (9−9), Таити — 6 (16−17), Мексика — 0 (3−13).

Сегодня ночью станут известны и 4 четвертьфиналиста. В группе С сборная Беларуси своем заключительном поединке встретится с командой России, а ОАЭ сыграет с Сенегалом. После двух туров все команды имеют по одной победе и одному поражению и могут пробиться в плей-офф. Белорусы в своем дебютном поединке в финальной части планетарного форума победили команду ОАЭ (6:4), а затем уступили сенегальцам (2:7). Положение команд перед заключительными играми: Сенегал — 3 (14−10), Беларусь — 3 (7−8), ОАЭ — 3 (5−6) Россия — 3 (9−11).



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В группе D впереди действующий чемпион мира Бразилия, на вторую путевку в ¼ финала претендуют команды Португалии и Омана, которые встретятся между собой. Положение команд: Бразилия — 6 (17−9), Португалия — 3 (17−10), Оман — 3 (8−13), Нигерия — 0 (6−16).

После завершения группового этапа в ¼ финала выйдут по две лучшие команды из четырех квартетов. Четвертьфиналы пройдут 28 ноября, полуфиналы — 30 ноября. Решающий поединок за чемпионский титул и встреча за бронзовые награды состоятся 1 декабря.