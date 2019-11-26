Текущие события
Футбол. Зарубежный
25.11
Астон Вилла
Ньюкасл Юнайтед
20
Футбол. Еврокубки
20:55
Локомотив
Байер
Футбол. Еврокубки
20:55
Галатасарай
Брюгге
Футбол. Зарубежный
25.11
СПАЛ
Дженоа
11
Футбол. Еврокубки
23:00
Реал
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Олимпиакос П
Все события
Фоторепортажи
46Гончаренко рулит командой по телефону, болельщики и игроки ЦСКА отмечают День матери: лучшие фото
31Сногсшибательные красотки из мира смешанных единоборств
08:32 (мск), источник: БЕЛТА

Первые четвертьфиналисты определились на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате мира по пляжному футболу в парагвайском Асунсьоне определились первые участники четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В группе А три виктории одержала сборная Японии, которая взяла верх над командами Парагвая (5:4), Швейцарии (5:3) и США (4:3). Вместе с японцами борьбу за награды продолжат швейцарские «пляжники». Итоговое положение: Япония — 9 очков (разница мячей — 14−10), Швейцария — 5 (18−17), Парагвай — 3 (15−13), США — 0 (10−17).

Читайте также
Сборная России по пляжному футболу идет последней в группе после двух туров на ЧМ

В квартете В борьба была гораздо напряженней. В итоге сразу 3 команды набрали по 6 очков, а третьим лишним по дополнительным показателям оказался финалист прошлого мирового первенства сборная Таити. Итоговое положение: Италия — 6 (21−10), Уругвай — 6 (9−9), Таити — 6 (16−17), Мексика — 0 (3−13).

Сегодня ночью станут известны и 4 четвертьфиналиста. В группе С сборная Беларуси своем заключительном поединке встретится с командой России, а ОАЭ сыграет с Сенегалом. После двух туров все команды имеют по одной победе и одному поражению и могут пробиться в плей-офф. Белорусы в своем дебютном поединке в финальной части планетарного форума победили команду ОАЭ (6:4), а затем уступили сенегальцам (2:7). Положение команд перед заключительными играми: Сенегал — 3 (14−10), Беларусь — 3 (7−8), ОАЭ — 3 (5−6) Россия — 3 (9−11).


Нажмите,
чтобы включить звук

В группе D впереди действующий чемпион мира Бразилия, на вторую путевку в ¼ финала претендуют команды Португалии и Омана, которые встретятся между собой. Положение команд: Бразилия — 6 (17−9), Португалия — 3 (17−10), Оман — 3 (8−13), Нигерия — 0 (6−16).

После завершения группового этапа в ¼ финала выйдут по две лучшие команды из четырех квартетов. Четвертьфиналы пройдут 28 ноября, полуфиналы — 30 ноября. Решающий поединок за чемпионский титул и встреча за бронзовые награды состоятся 1 декабря.

На прошлом планетарном форуме, проходившем в 2017 году в столице Багамских островов Нассау, свой 14-й чемпионский титул завоевала сборная Бразилии, разгромившая в финале команду Таити с результатом 6:0. Бронзу неожиданно выиграла сборная Ирана, победившая в игре за третье место Италию со счетом 5:3.

Читайте также
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Галкин опубликовал трогательное фото детей
Жена Константина Эрнста снова беременна
Тотальный бан россиян: нейтральный флаг, минус домашние турниры
Кучеров шокировал «Баффало» голом на 13-й секунде
«Барселона» в Лигу Европы? Главные матчи пятого тура ЛЧ
Панарина уже сравнивают с Буре. Он повторил достижение легенды
«Спартак» одержал четвертую победу подряд в чемпионате КХЛ
Сабо: Я вытянул Шевченко со дна и сделал из него футболиста
На грани катастрофы. ВАДА может оставить РФ в изоляции на 4 года
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь