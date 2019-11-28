Российские пляжники обыграли бразильцев и вышли в полуфинал ЧМ
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Бразилии и вышла в полуфинал чемпионата мира, который проходит в Парагвае.
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Бразилии и вышла в полуфинал чемпионата мира, который проходит в Парагвае.
Четвертьфинальная встреча в Асунсьоне завершилась со счетом 4:3 в пользу россиян. В составе российской команды, которая уступала 1:3 по ходу игры, дубль оформил Кирилл Романов, также голами отметились Федор Земсков и Дмитрий Шишин. У бразильцев дважды отличился Суарес Да Коста Родриго, еще один мяч забил Мао.
Сборная России за выход в финал турнира 30 ноября поспорит с победителем противостояния между командами Италии и Швейцарии.