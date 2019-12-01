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07:56 (мск), источник: ТАСС

Сборная Португалии сыграет с итальянцами в финале чемпионата мира по пляжному футболу

ТАСС, 1 декабря. Сборная Португалии по пляжному футболу в серии пенальти обыграла команду Японии в полуфинальном матче чемпионата мира. Соревнования проходят в Парагвае.

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Основное и дополнительное время завершились со счетом 3:3. В составе португальской команды голы забили Лео Мартинш (2-я минута) и Бе Мартинш (29 и 31). У сборной Японии отличились Озу Морейра (11), Шусеи Ямаути (13) и Такуя Акагума (36). В серии пенальти точнее оказались португальцы — 2:1.

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В финале сборная Португалии сыграет с командой Италии, которая в другом полуфинале обыграла в дополнительное время россиян (8:7). Матч за третье место между сборными России и Японии, а также финал пройдут 1 декабря.

Сборная Португалии дважды побеждала на чемпионатах мира, также в активе португальских футболистов три серебряные и пять бронзовых наград. Команда Японии ранее дважды выходила в полуфинал (2000, 2005), однако оба раза уступала на этой стадии и проигрывала встречу за третье место.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится с 1995 года, турнир проходит раз в два года. Сборная России дважды одерживала победу на мировых первенствах (2011, 2013), в 2015 году россияне завоевали бронзовые награды. Рекорд по количеству побед на чемпионатах мира принадлежит сборной Бразилии (14 раз).

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