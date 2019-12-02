Вернули себе бронзу. Сборная России по пляжному футболу вновь стала третьей на ЧМ

Источник: РИА "Новости"

Наверняка российским футболистам было сложно настроить себя на игру за третье место после драматичного проигрыша итальянцам в дополнительное время в полуфинале (7:8). Однако сделать это все же надо было, хотя бы для того, чтобы не оказалась бесполезной победа в четвертьфинале над действующими на тот момент чемпионами мира бразильцами. Тем более после бронзы в 2015 году сборная России пропустила мировое первенство 2017 года, не сумев пройти квалификацию.

Игра с итальянцами проходила под мощным ливнем, и в этих тяжелых условиях команда Дмитрия Лихачева сумела уйти от поражения в основное время за счет хороших физических кондиций, отыграв отставание в два гола. В дополнительное время победу итальянцам принес гол одного из лучших бомбардиров турнира Эммануэле Зурло с пенальти, назначение которого вызвало споры. Россияне отдали все силы, но еще один рывок у команды не получился.

«Что касается нашего поражения в полуфинале от итальянцев, то там нам немного не повезло, мы смотрелись лучше, надо было выигрывать. Однако тем и интересен пляжный футбол, что эта игра бывает непредсказуемой», — сказал ТАСС член комитета Российского футбольного союза (РФС) по разновидностям футбола Сергей Анохин.

Японцев переиграли на опыте

В игре за третье место у россиян не принял участие опытный Артур Папоротный, который был удален в матче с итальянцами. Японцы же к этому матчу подошли после первого поражения на турнире, в полуфинале они уступили португальцам в серии пенальти. Под руководством бразильского специалиста Руя Рамоса, который всю свою игровую и тренерскую карьеру в большом и пляжном футболе провел в Японии и получил там гражданство, команда ударно провела групповой этап, победив во всех трех матчах. В четвертьфинале японцы обыграли команду Уругвая (3:2).

Руководить игрой российской команды в матче за третье место из-за плохого самочувствия не смог Лихачев, его заменял помощник, двукратный чемпион мира Илья Леонов. Во втором тайме сборная России уступала сопернику со счетом 2:4, но за оставшееся время смогла забить три безответных мяча. Два из них на счету Федора Земскова, который в итоге сделал хет-трик.

Анохин считает, что россияне победили команду Японии благодаря опыту. «Наши сыграли тактически грамотно. Что касается игр с португальцами и с нами, то японцы поначалу всегда бегут вперед, потом теряют силы, и опытная команда их переигрывает. Мы так же сыграли», — сказал он.

В финале турнира сборная Португалии победила итальянцев со счетом 6:4 и выиграла турнир в третий раз. Лучшим игроком чемпионата мира был признан игрок сборной Японии Озу Морейра.