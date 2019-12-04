Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
Монпелье
Футбол. Зарубежный
21:00
Сент-Этьен
Ницца
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Реймс
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Монако
Футбол. Зарубежный
21:00
Метц
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:30
Вулверхэмптон Уондерерс
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:30
Лестер
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
22:30
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
22:30
Челси
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
22:30
Саутгемптон
Норвич
Футбол. Зарубежный
23:05
ПСЖ
Нант
Футбол. Зарубежный
23:15
Ливерпуль
Эвертон
Все события
Фоторепортажи
8«Зенит» победил «Лион» в Санкт-Петербурге
25Евро-2020. Составы групп
19:12 (мск), источник: ТАСС

УЕФА утвердил формат проведения отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года

ТАСС, 4 декабря. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил формат проведения отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года среди команд европейской зоны. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В соответствии с принятым форматом, от европейского региона в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре попадут 13 команд — десять победителей групп и три лучшие сборные по итогам плей-офф.

Фоторепортаж
Вместимость арен ЧМ-2022 после мундиаля сократят

В число сборных, которые будут отбираться по итогам плей-офф, войдут 10 команд, занявших вторые места в квалификационных группах, и два лучших победителя в группах Лиги наций сезона-2020/21, которые не смогли до этого напрямую отобраться через квалификационный раунд.

Среди этих команд будет проведено три плей-офф турнира, победители которых выйдут в финальную часть чемпионата мира — 2022. В полуфиналах этих турниров команды сыграют по одной игре.

Катар завоевал право проведения мирового футбольного первенства 2 декабря 2010 года, получив рекордно продолжительный срок на подготовку к чемпионату мира. Чемпионат мира в Катаре пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.

Читайте также
Экскурсия по стадионам ЧМ-2022 от «СЭ»
Во время загрузки произошла ошибка.
18 ноября© Ньюстюб
ЧМ-2018. Отборочные. Европа
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в США
Мишин: Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону
Финал Гран-при по фигурному катанию обещает быть уникальным
Суд запретил болельщику «Спартака» посещение матчей на 1,5 года
Сергей Семак отреагировал на сравнение «Зенита» с «империей зла»
УЕФА утвердил корзины для жеребьевки Лиги наций сезона-2020/21
Рискует всем: поражение от Хантера закончит карьеру Поветкина
«Спартак» проиграл китайскому клубу в матче чемпионата КХЛ
СКА принимает «Ак Барс» в матче чемпионата КХЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь