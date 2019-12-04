УЕФА утвердил формат проведения отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года

Источник: РИА "Новости"

В соответствии с принятым форматом, от европейского региона в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре попадут 13 команд — десять победителей групп и три лучшие сборные по итогам плей-офф.

В число сборных, которые будут отбираться по итогам плей-офф, войдут 10 команд, занявших вторые места в квалификационных группах, и два лучших победителя в группах Лиги наций сезона-2020/21, которые не смогли до этого напрямую отобраться через квалификационный раунд.

Среди этих команд будет проведено три плей-офф турнира, победители которых выйдут в финальную часть чемпионата мира — 2022. В полуфиналах этих турниров команды сыграют по одной игре.