Кто станет соперником сборной России в отборе ЧМ-2022? «СЭ» узнал, когда пройдет жеребьевка

Источник: Спорт-Экспресс

Первоначально планировалось, что она состоится летом 2019-го, но в итоге «прожеребили» только Азию. А вот европейские сборные узнают своих соперников по отборочным группам примерно через год.

Планируется, что жеребьевка европейского отборочного турнира чемпионата мира-2022 состоится ближе к концу следующего года. Более подробно сможем сказать позднее. ФИФА

В среду исполком УЕФА определил формат отборочного турнира, в котором 55 сборных разыграют 13 путевок в Катар.

Напрямую в финальный турнир выйдут 10 победителей групп.

Три оставшиеся путевки достанутся трем лучшим по итогам плей-офф. В нем выступят 10 команд, занявших вторые места в группах, а также два победителя групп Лиги наций-2020/21, которые не выйдут на ЧМ-2022 как победители отборочных групп и не попадут в плей-офф как команды, занявшие вторые места.

12 участников такого отборочного мини-турнира разобьют на три части по четыре команды. В каждой из них составят пары полуфиналистов. Победители полуфиналов, состоящих из одного матча, выйдут в финалы. Три победителя финалов получат право выступить на ЧМ-2022 в Катаре.

Предположительно (в решениях исполкома об этом не говорится) перед жеребьевкой отборочного турнира первенства планеты 55 европейских сборных распределят по пяти корзинам. Сегодня, если использовать ноябрьский рейтинг ФИФА, они выглядели бы так.

Первая корзина.

Бельгия, Франция, Англия, Хорватия, Португалия, Испания, Швейцария, Италия, Голландия, Германия.

Вторая корзина.

Дания, Швеция, Польша, Уэльс, Украина, Австрия, Турция, Сербия, Словакия, Ирландия.

Третья корзина.

Северная Ирландия, Румыния, Россия, Исландия, Норвегия, Чехия, Босния, Шотландия, Венгрия, Греция.

Четвертая корзина.

Финляндия, Болгария, Черногория, Словения, Албания, Северная Македония, Белоруссия, Грузия, Израиль, Кипр.

Пятая корзина.

Люксембург, Армения, Эстония, Фареры, Азербайджан, Косово, Казахстан, Литва, Андорра, Латвия, Молдавия, Лихтенштейн, Мальта, Гибралтар, Сан-Марино.

То есть Россия избежала бы встречи с соседями по третьей корзине, получила бы в соперники одного из европейских грандов из первой корзины, а также от трех до четырех оппонентов из второй, четвертой и пятой корзин (исключая Украину и Косово). Теоретически можно встретиться в одной группе с теми же командами, что и на Евро-2020 — Бельгией, Данией и Финляндией, а также еще одним или двумя слабыми соперниками. Пожалуй, «группа жизни» для нас выглядела бы так: Швейцария, Турция, Россия, Кипр, Сан-Марино.