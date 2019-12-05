Кто станет соперником сборной России в отборе ЧМ-2022? «СЭ» узнал, когда пройдет жеребьевка
Международная федерация футбола назвала «СЭ» примерные сроки жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Европе.
Международная федерация футбола назвала «СЭ» примерные сроки жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Европе.
Первоначально планировалось, что она состоится летом 2019-го, но в итоге «прожеребили» только Азию. А вот европейские сборные узнают своих соперников по отборочным группам примерно через год.
Планируется, что жеребьевка европейского отборочного турнира чемпионата мира-2022 состоится ближе к концу следующего года. Более подробно сможем сказать позднее.
В среду исполком УЕФА определил формат отборочного турнира, в котором 55 сборных разыграют 13 путевок в Катар.
Напрямую в финальный турнир выйдут 10 победителей групп.
Три оставшиеся путевки достанутся трем лучшим по итогам
12 участников такого отборочного
Предположительно (в решениях исполкома об этом не говорится) перед жеребьевкой отборочного турнира первенства планеты 55 европейских сборных распределят по пяти корзинам. Сегодня, если использовать ноябрьский рейтинг ФИФА, они выглядели бы так.
То есть Россия избежала бы встречи с соседями по третьей корзине, получила бы в соперники одного из европейских грандов из первой корзины, а также от трех до четырех оппонентов из второй, четвертой и пятой корзин (исключая Украину и Косово). Теоретически можно встретиться в одной группе с теми же командами, что и на Евро-2020 — Бельгией, Данией и Финляндией, а также еще одним или двумя слабыми соперниками. Пожалуй, «группа жизни» для нас выглядела бы так: Швейцария, Турция, Россия, Кипр,
У российской команды есть примерно год на улучшение своего рейтинга. Наша сборная вполне может подняться во вторую корзину, если успешно сыграет летом на чемпионате Европы-2020 и удачно выступит осенью в групповом турнире Лиги наций-2020/21. При этом, в случае неудач, есть риск свалиться в четвертую корзину, откуда попасть в Катар будет чрезвычайно сложно.