На ЧМ-2022 поедем без флага и гимна, а что с Евро и ЛЧ в Питере? Как повлияет бан от WADA на футбол

Источник: Reuters

Сегодня Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно лишил российских спортсменов шанса принимать участие в топовых международных соревнованиях на ближайшие четыре года под флагом страны и с национальным гимном, а также запретил проводить крупные турниры в России.

У России теперь есть 21 день, чтобы обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде. Решение WADA по России вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в CAS.

Полный список турниров, которых лишится Россия из-за бана, — здесь. Что будет с футболом?

1. Санкции касаются только major events. То есть Олимпийских игр, Паралимпийских и Юношеских олимпийских игр, а также чемпионатов мира. Чемпионаты Европы и еврокубки под категорию major events не попадают. Поэтому Евро-2020 и финал ЛЧ у нас никто не отберет.

2. Как отразится бан WADA на ЧМ-2020, в ФИФА и РФС, пока официально не объявили. В пресс-службе РФС сослались на то, что пока не получали рекомендаций от ФИФА, которая также взяла паузу. Но ориентируемся на то, что отбор мы проведем с флагом и гимном, а вот в Катаре останемся без них. Так говорят в самой WADA.

Если сборная России отберется [на ЧМ-2020], то не сможет выступать там с названием «Россия» и под флагом своей страны. А каждый футболист будет вынужден пройти индивидуальную процедуру допуска. Процедуру должны утвердить в ФИФА. Джонатан Тэйлор глава комиссии по соответствию WADA

3. На все международные соревнования — неважно, индивидуальный это вид спорта или командный — все спортсмены будут допускаться отдельно. Последнее слово за каждым отдельным атлетом — за CAS, который будет выносить решение. То есть каждый футболист должен будет пройти индивидуальную процедуру допуска.

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