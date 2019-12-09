На ЧМ-2022 поедем без флага и гимна, а что с Евро и ЛЧ в Питере? Как повлияет бан от WADA на футбол
Максимально коротко о последствиях бана.
Максимально коротко о последствиях бана.
Сегодня Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно лишил российских спортсменов шанса принимать участие в топовых международных соревнованиях на ближайшие четыре года под флагом страны и с национальным гимном, а также запретил проводить крупные турниры в России.
У России теперь есть 21 день, чтобы обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде. Решение WADA по России вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в CAS.
Полный список турниров, которых лишится Россия
1. Санкции касаются только major events. То есть Олимпийских игр, Паралимпийских и Юношеских олимпийских игр, а также чемпионатов мира. Чемпионаты Европы и еврокубки под категорию major events не попадают. Поэтому Евро-2020 и финал ЛЧ у нас никто не отберет.
2. Как отразится бан WADA на ЧМ-2020, в ФИФА и РФС, пока официально не объявили. В
Если сборная России отберется [на ЧМ-2020], то не сможет выступать там с названием «Россия» и под флагом своей страны. А каждый футболист будет вынужден пройти индивидуальную процедуру допуска. Процедуру должны утвердить в ФИФА.
3. На все международные соревнования — неважно, индивидуальный это вид спорта или командный — все спортсмены будут допускаться отдельно. Последнее слово за каждым отдельным атлетом — за CAS, который будет выносить решение. То есть каждый футболист должен будет пройти индивидуальную процедуру допуска.
4. WADA против использования бренда «Олимпийский атлет из России». Никакой идентификации. Как это будет реализовано в футболе — сказать трудно, потому что подобных прецедентов еще не было в истории. Мы ездили на