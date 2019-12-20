Клубный чемпионат мира по пляжному футболу 2020 года пройдет в Москве
ТАСС, 20 декабря. Москва выбрана местом проведения клубного чемпионата мира по пляжному футболу 2020 года. Об этом сообщает
ТАСС, 20 декабря. Москва выбрана местом проведения клубного чемпионата мира по пляжному футболу 2020 года. Об этом сообщает
Турнир пройдет с 12 по 16 февраля во дворце спорта «Мегаспорт». Отмечается, что участники клубного чемпионата мира станут известны позднее. Формат соревнований останется прежним — восемь команд будут разбиты на две равные группы, по два лучших клуба из каждого квартета по итогам групповой стадии выйдут в полуфинал.
Москва во второй раз подряд стала местом проведения клубного чемпионата мира, в марте 2019 года соревнования также прошли на арене «Мегаспорт». Победу на том турнире одержала португальская «Брага», победившая в финале российский «Спартак». Российский клуб «Локомотив» не смог преодолеть групповую стадию.
Клубный чемпионат мира проводится с 2011-го, до 2013 года турнир был ежегодным, а позднее соревнования стали проходить по нечетным годам. Помимо Москвы, клубный чемпионат мира проходил в бразильских городах —