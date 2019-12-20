Клубный чемпионат мира по пляжному футболу 2020 года пройдет в Москве

Источник: РИА "Новости"

Турнир пройдет с 12 по 16 февраля во дворце спорта «Мегаспорт». Отмечается, что участники клубного чемпионата мира станут известны позднее. Формат соревнований останется прежним — восемь команд будут разбиты на две равные группы, по два лучших клуба из каждого квартета по итогам групповой стадии выйдут в полуфинал.

Москва во второй раз подряд стала местом проведения клубного чемпионата мира, в марте 2019 года соревнования также прошли на арене «Мегаспорт». Победу на том турнире одержала португальская «Брага», победившая в финале российский «Спартак». Российский клуб «Локомотив» не смог преодолеть групповую стадию.