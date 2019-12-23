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21:22 (мск), источник: Vesti.kz

ФИФА дисквалифицировала футболиста на 10 матчей за расизм

ФИФА дисквалифицировала защитника сборной Бахрейна Сайеда Бакера за расистский жест в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Гонконга, сообщает Sky Sports.

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Источник: AP 2019

Инцидент случился 14 ноября. Уходя с поля, Бакер руками изобразил узкие глаза перед фанатами сборной Гонконга. Инцидент попал на видео, которое появилось в соцсетях.

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Вместе с дисквалификацией 25-летний Бакер получил от ФИФА штраф в 30 тысяч швейцарских франков.

Отметим, что сам же матч завершился нулевой ничьей.

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