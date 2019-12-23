ФИФА дисквалифицировала футболиста на 10 матчей за расизм
ФИФА дисквалифицировала защитника сборной Бахрейна Сайеда Бакера за расистский жест в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Гонконга, сообщает Sky Sports.
ФИФА дисквалифицировала защитника сборной Бахрейна Сайеда Бакера за расистский жест в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Гонконга, сообщает Sky Sports.
Инцидент случился 14 ноября. Уходя с поля, Бакер руками изобразил узкие глаза перед фанатами сборной Гонконга. Инцидент попал на видео, которое появилось в соцсетях.
Вместе с дисквалификацией 25-летний Бакер получил от ФИФА штраф в 30 тысяч швейцарских франков.
Отметим, что сам же матч завершился нулевой ничьей.