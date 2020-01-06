Скончался вице-чемпион мира в составе сборной Германии Тильковски

Тильковски, выступавший на позиции вратаря, умер в воскресенье после продолжительной болезни. Он выступал за «Вестфалию», франкфуртский «Айнтрахт» и дортмундскую «Боруссию», вместе с которой выиграл Кубок обладателей кубков (1966). В составе основной команды сборной Германии Тильковски провел 36 матчей и стал серебряным призером чемпионата мира 1966 года.