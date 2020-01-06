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19:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Скончался вице-чемпион мира в составе сборной Германии Тильковски

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В возрасте 84 лет скончался серебряный призер чемпионата мира по футболу в составе сборной Германии Ханс Тильковски, сообщается на сайте Немецкого футбольного союза.

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Тильковски, выступавший на позиции вратаря, умер в воскресенье после продолжительной болезни. Он выступал за «Вестфалию», франкфуртский «Айнтрахт» и дортмундскую «Боруссию», вместе с которой выиграл Кубок обладателей кубков (1966). В составе основной команды сборной Германии Тильковски провел 36 матчей и стал серебряным призером чемпионата мира 1966 года.

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После карьеры игрока Тильковски занялся тренерской деятельностью и работал с немецкими клубами «Вердер», «Мюнхен 1860», «Нюрнберг», «Саарбрюкен», а также с греческим АЕКом.

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