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6 января, источник: Спорт РИА Новости

Чемпион мира 2006 года Даниеле Де Росси завершил карьеру

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии и бывший полузащитник «Ромы» Даниеле Де Росси объявил о завершении карьеры футболиста в 36 лет, сообщает Football Italia.

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Источник: AP 2019

Последним клубом в карьере Де Росси стал аргентинский «Бока Хуниорс», в который он перешел летом 2019 года.

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«Это не серьезная проблема с травмой или любая другая весомая причина. Я просто чувствую необходимость вернуться к своей семье. Я особенно скучаю по своей дочери, а она скучает по мне. Я принял это решение окончательно. Все пытались убедить меня сделать обратное, но решение принято, в этом нет ничего странного. Я оставлю часть своего сердца здесь, так как никто не может понять, каково это — играть на стадионе “Бока Хуниорс” и быть в раздевалке клуба. Это уникальный опыт… Я, конечно же, продолжу работать в футболе», — сказал Де Росси на пресс-конференции в понедельник.

Почти всю свою карьеру Де Росси провел в «Роме» (616 матчей), вместе с которой дважды становился обладателем Кубка Италии и один раз Суперкубка страны. В 2006 году в составе сборной Италии Де Росси стал чемпионом мира, всего в «Скуадра Адзурра» полузащитник провел 117 матчей и забил 21 мяч.

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