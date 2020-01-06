Чемпион мира 2006 года Даниеле Де Росси завершил карьеру

Последним клубом в карьере Де Росси стал аргентинский «Бока Хуниорс», в который он перешел летом 2019 года.
«Это не серьезная проблема с травмой или любая другая весомая причина. Я просто чувствую необходимость вернуться к своей семье. Я особенно скучаю по своей дочери, а она скучает по мне. Я принял это решение окончательно. Все пытались убедить меня сделать обратное, но решение принято, в этом нет ничего странного. Я оставлю часть своего сердца здесь, так как никто не может понять, каково это — играть на стадионе “Бока Хуниорс” и быть в раздевалке клуба. Это уникальный опыт… Я, конечно же, продолжу работать в футболе», — сказал Де Росси на пресс-конференции в понедельник.
Почти всю свою карьеру Де Росси провел в «Роме» (616 матчей), вместе с которой дважды становился обладателем Кубка Италии и один раз Суперкубка страны. В 2006 году в составе сборной Италии Де Росси стал чемпионом мира, всего в «Скуадра Адзурра» полузащитник провел 117 матчей и забил 21 мяч.