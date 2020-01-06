Чемпион мира 2006 года Даниеле Де Росси завершил карьеру

«Это не серьезная проблема с травмой или любая другая весомая причина. Я просто чувствую необходимость вернуться к своей семье. Я особенно скучаю по своей дочери, а она скучает по мне. Я принял это решение окончательно. Все пытались убедить меня сделать обратное, но решение принято, в этом нет ничего странного. Я оставлю часть своего сердца здесь, так как никто не может понять, каково это — играть на стадионе “Бока Хуниорс” и быть в раздевалке клуба. Это уникальный опыт… Я, конечно же, продолжу работать в футболе», — сказал Де Росси на пресс-конференции в понедельник.