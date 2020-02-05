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13:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В РУСАДА ответили на сообщения СМИ о недопуске России к ЧМ-2022

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости, Александр Рогулев. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал РИА Новости публикации в СМИ об отстранении сборной России от чемпионата мира по футболу 2022 года.

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Источник: Спорт РИА Новости

Накануне арабское издание BeIN Sports со ссылкой на собственные источники сообщило, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проинформировало Россию о невозможности участия сборной страны в ЧМ-2022.

«Никаких официальных документов от WADA на данную тему мы не получали. Я считаю, что для подобного рода заявлений, пока идет судебное разбирательство, еще слишком рано».

В свою очередь, в Российском футбольном союзе также сообщили, что не получали от WADA никаких уведомлений о статусе сборной на ЧМ-2022.

Следующий чемпионат мира по футболу должен пройти в Катаре в ноябре-декабре 2022 года.

В декабре 2019 года исполком WADA единогласно согласился с рекомендациями комитета по соответствию отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года. РУСАДА признали не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу.

Решение исполкома в силу еще не вступило, так как дело направили для разбирательства в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

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