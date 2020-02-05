РФС не получал уведомлений от ВАДА о статусе сборной на ЧМ-2022

Источник: Спорт-Экспресс

Вот что ответили «СЭ» в пресс-службе РФС: «Мы не получали каких-либо уведомлений от ВАДА о статусе нашей сборной на ЧМ в 2022 году». (Дмитрий Зеленов).

Ранее в СМИ сообщалось, что сборная России сможет участвовать в отборочном турнире ЧМ-2022, а в случае выхода в финальную часть на турнире сможет играть под другим названием.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.