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13:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

РФС не получал уведомлений от ВАДА о статусе сборной на ЧМ-2022

Сегодня арабский телеканал Bein Sports распространил информацию, что сборная России не сможет участвовать в ЧМ-2022 в Катаре.

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Источник: Спорт-Экспресс

Вот что ответили «СЭ» в пресс-службе РФС: «Мы не получали каких-либо уведомлений от ВАДА о статусе нашей сборной на ЧМ в 2022 году». (Дмитрий Зеленов).

Ранее в СМИ сообщалось, что сборная России сможет участвовать в отборочном турнире ЧМ-2022, а в случае выхода в финальную часть на турнире сможет играть под другим названием.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

После вынесения вердикта российская сторона приняла решение оспорить его в CAS.

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