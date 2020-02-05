ФИФА отреагировала на информацию об отстранении сборной России от ЧМ-2022

Источник: РИА "Новости"

ФИФА отреагировала на публикацию арабского телеканала beIN SPORTS, который ранее 5 февраля, ссылаясь на источник WADA, написал, что российская команда получила запрет на участие в мундиале. Само агентство на эту новость пока не отреагировало. В пресс-службе Российского футбольного союза (РФС) рассказали изданию «Чемпионат.com», что никаких уведомлений от WADA о статусе сборной не получали.

В декабре 2019 года WADA отстранило Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.

Речь идет о крупных турнирах, в том числе об Олимпийских играх и чемпионатах мира. Глава комиссии по соответствию WADA Джонатан Тэйлор заявил, что сборная России в случае выхода в финальную часть мундиаля-2022 сможет выступить на турнире только в нейтральном статусе.