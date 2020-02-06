Когда сборная Казахстана по футболу узнает соперников по отборочному циклу ЧМ-2022
Жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира-2022 в зоне УЕФА с участием сборной Казахстана пройдет 29 ноября текущего года, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира-2022 в зоне УЕФА с участием сборной Казахстана пройдет 29 ноября текущего года, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В первом раунде квалификации 55 сборных будут разбиты на десять групп (пять по шесть команд и пять — по пять) и проведут двухкруговой турнир. Десять победителей групп получат путевки в Катар.
К десяти сборным, занявшим вторые места в группах, присоединятся две лучшие команды из числа победителей групп Лиги наций — 2020/21.
Они поспорят за оставшиеся три путевки на ЧМ. Сначала путем стыковых матчей будут определены шесть
Сейчас сборная Казахстана занимает 47-е место среди европейских команд в рейтинге ФИФА.
О месте и времени жеребьевки будет известно позднее. Квалификация должна стартовать в марте 2021 года, а финальный турнир запланирован с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.