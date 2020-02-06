Когда сборная Казахстана по футболу узнает соперников по отборочному циклу ЧМ-2022

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В первом раунде квалификации 55 сборных будут разбиты на десять групп (пять по шесть команд и пять — по пять) и проведут двухкруговой турнир. Десять победителей групп получат путевки в Катар.

К десяти сборным, занявшим вторые места в группах, присоединятся две лучшие команды из числа победителей групп Лиги наций — 2020/21.

Они поспорят за оставшиеся три путевки на ЧМ. Сначала путем стыковых матчей будут определены шесть команд-претендентов, а затем — три обладателя квот от Европы. НА ЧМ-2022 УЕФА делегирует 13 команд.

Сейчас сборная Казахстана занимает 47-е место среди европейских команд в рейтинге ФИФА.