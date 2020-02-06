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16:48 (мск), источник: Vesti.kz

Когда сборная Казахстана по футболу узнает соперников по отборочному циклу ЧМ-2022

Жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира-2022 в зоне УЕФА с участием сборной Казахстана пройдет 29 ноября текущего года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В первом раунде квалификации 55 сборных будут разбиты на десять групп (пять по шесть команд и пять — по пять) и проведут двухкруговой турнир. Десять победителей групп получат путевки в Катар.

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К десяти сборным, занявшим вторые места в группах, присоединятся две лучшие команды из числа победителей групп Лиги наций — 2020/21.

Они поспорят за оставшиеся три путевки на ЧМ. Сначала путем стыковых матчей будут определены шесть команд-претендентов, а затем — три обладателя квот от Европы. НА ЧМ-2022 УЕФА делегирует 13 команд.

Сейчас сборная Казахстана занимает 47-е место среди европейских команд в рейтинге ФИФА.

О месте и времени жеребьевки будет известно позднее. Квалификация должна стартовать в марте 2021 года, а финальный турнир запланирован с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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