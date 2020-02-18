Организаторы ЧМ-2022 в Катаре надеются увидеть Патрушева на турнире

Патрушев осмотрел стенды, посвященные истории развития футбола в Катаре, а также победе заявки этой страны на проведение мундиаля. Секретарь Совбеза РФ ознакомился с информацией о стадионах, на которых пройдут матчи (семь новых арен и одна реконструированная), и с планами их дальнейшего использования.