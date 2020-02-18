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16:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Организаторы ЧМ-2022 в Катаре надеются увидеть Патрушева на турнире

ДОХА, 18 фев — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник посетил в Дохе штаб-квартиру оргкомитета чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году. О ходе подготовки первенства ему рассказал глава оргкомитета Хасан аль-Тавади, который выразил надежду, что Патрушев приедет на турнир.

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Источник: AP 2020

Патрушев осмотрел стенды, посвященные истории развития футбола в Катаре, а также победе заявки этой страны на проведение мундиаля. Секретарь Совбеза РФ ознакомился с информацией о стадионах, на которых пройдут матчи (семь новых арен и одна реконструированная), и с планами их дальнейшего использования.

«Надеюсь увидеть вас в Катаре на чемпионате мира 2022 года», — в завершение обратился к Патрушеву представитель оргкомитета.

Ранее в ходе встречи в Дохе секретаря Совбеза РФ с премьер-министром, главой МВД Катара Халедом Аль Тани обсуждалось, в частности, расширение сотрудничества двух стран по вопросам подготовки ЧМ-2022 с учетом российского опыта проведения подобных масштабных мероприятий.

Патрушев находится в Катаре с двухдневным визитом.

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