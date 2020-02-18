Организаторы ЧМ-2022 в Катаре надеются увидеть Патрушева на турнире
ДОХА, 18 фев — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник посетил в Дохе
ДОХА, 18 фев — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник посетил в Дохе
Патрушев осмотрел стенды, посвященные истории развития футбола в Катаре, а также победе заявки этой страны на проведение мундиаля. Секретарь Совбеза РФ ознакомился с информацией о стадионах, на которых пройдут матчи (семь новых арен и одна реконструированная), и с планами их дальнейшего использования.
«Надеюсь увидеть вас в Катаре на чемпионате мира 2022 года», — в завершение обратился к Патрушеву представитель оргкомитета.
Ранее в ходе встречи в Дохе секретаря Совбеза РФ с
Патрушев находится в Катаре с двухдневным визитом.