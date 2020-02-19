Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Манчестер Сити
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Еврокубки
23:00
Аталанта
Валенсия
Футбол. Еврокубки
23:00
Тоттенхэм Хотспур
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
18.02
Атлетико
Ливерпуль
10
Футбол. Еврокубки
18.02
Боруссия Д
ПСЖ
21
Футбол. Еврокубки
20.02
Спортинг
Истанбул Башакшехир
Все события
Фоторепортажи
10Клуб «Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
16Прощание с Валерием Рейнгольдом
14:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Чемпион мира по футболу Алессандро Дель Пьеро приедет в Россию

Чемпион мира по футболу в составе сборной Италии Алессандро Дель Пьеро приедет в Россию на церемонию вручения международной премии «РБ» в области спорта и букмекерства. Об этом сообщает «Рейтинг букмекеров».

Наверх
Источник: AP 2020

Церемония состоится 27 февраля в Москве. В рамках вечера пройдет благотворительный аукцион, главным лотом которого станет ужин с Дель Пьеро. Собранные средства будут перечислены в Фонд Константина Хабенского, который оказывает помощь детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга.

«Приезд Дель Пьеро — беспрецедентное событие, повышающее статус мероприятия, а благотворительный аукцион и ужин с участием звездного гостя — это возможность собрать средства на доброе дело, чтобы мир стал немного лучше», — отметил основатель «Рейтинга букмекеров» и учредитель Премии «РБ» Паруйр Шахбазян.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дель Пьеро — чемпион мира 2006 года. Кроме того, он стал серебряным призером чемпионата Европы-2000. Большую часть игровой карьеры форвард провел в составе туринского «Ювентуса», вместе с которым шесть раз выигрывал чемпионат Италии и побеждал в Лиге чемпионов.

Читайте также
Италия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Нурмагомедов отверг 100 млн долларов за бой с Макгрегором
Самая красивая женщина в мире поделилась кадрами с отдыха. Видео
Худший матч «Ливерпуля» в 2020-м: он ни разу не попал в створ
Эрлинг, ты машина? Холанд снова выдал суперматч — забил два ПСЖ
Неймар раскритиковал ПСЖ после поражения в матче с «Боруссией»
Русский вундеркинд. Такого, как Свечников, в НХЛ ждали 37 лет
Названа ежемесячная сумма выделяемых Роналду для невесты денег
Тренер оправдал наезд норвежского лыжника на Большунова
СМИ: «Лестер» заинтересован в услугах игрока «Ливерпуля»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь