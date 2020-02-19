Чемпион мира по футболу Алессандро Дель Пьеро приедет в Россию

Источник: AP 2020

Церемония состоится 27 февраля в Москве. В рамках вечера пройдет благотворительный аукцион, главным лотом которого станет ужин с Дель Пьеро. Собранные средства будут перечислены в Фонд Константина Хабенского, который оказывает помощь детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга.

«Приезд Дель Пьеро — беспрецедентное событие, повышающее статус мероприятия, а благотворительный аукцион и ужин с участием звездного гостя — это возможность собрать средства на доброе дело, чтобы мир стал немного лучше», — отметил основатель «Рейтинга букмекеров» и учредитель Премии «РБ» Паруйр Шахбазян.

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