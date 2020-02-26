Суд 25 марта вернется к спору по субсидии на временные объекты к ЧМ

«Информация о принятом судебном акте — об отложении судебного разбирательства. Дата и время судебного заседания 25 марта 2020 года 14.45 мск», — сообщается в карточке дела на портале «Электронное правосудие».

Согласно материалам дела, городские власти, которые оспаривают декабрьское решение арбитража Петербурга, настаивали на взыскании с «Арена-2018» невозвращенной в бюджет субсидии в размере около 1,486 миллиарда рублей, а также процентов на сумму около 6,6 миллиона рублей. Соглашение о предоставление субсидии для финансирования поставки, монтажа и демонтажа объектов временной инфраструктуры к чемпионату мира по футболу было подписано в марте 2018 года.

Как отметил арбитраж, чемпионат проведен успешно, и Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA) в августе 2018 года уведомила оргкомитет мероприятия о соответствии временной инфраструктуры установленным требованиям. Суд первой инстанции констатировал, что у него «отсутствуют основания для признания использования организацией (АНО “Арена-2018” — ред.) бюджетных средств нецелевым, неэффективным, нарушающим бюджетное законодательство РФ».

Арбитраж Петербурга уже приходил к такому выводу в ноябре, когда городской комитет по строительству проиграл аналогичный спор по субсидии на 2,63 миллиарда рублей. Слушания по жалобе ведомства на это решение назначены судом второй инстанции на 4 марта.