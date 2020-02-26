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16:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Суд 25 марта вернется к спору по субсидии на временные объекты к ЧМ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 фев — РИА Новости. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в среду отложил на 25 марта рассмотрение жалобы городского комитета по строительству на отказ в удовлетворении иска о взыскании бюджетной субсидии и процентов на общую сумму около 1,486 миллиарда рублей с АНО «Арена-2018», которая обеспечивала создание объектов временной спортивной инфраструктуры к чемпионату мира по футболу 2018 года.

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«Информация о принятом судебном акте — об отложении судебного разбирательства. Дата и время судебного заседания 25 марта 2020 года 14.45 мск», — сообщается в карточке дела на портале «Электронное правосудие».

Согласно материалам дела, городские власти, которые оспаривают декабрьское решение арбитража Петербурга, настаивали на взыскании с «Арена-2018» невозвращенной в бюджет субсидии в размере около 1,486 миллиарда рублей, а также процентов на сумму около 6,6 миллиона рублей. Соглашение о предоставление субсидии для финансирования поставки, монтажа и демонтажа объектов временной инфраструктуры к чемпионату мира по футболу было подписано в марте 2018 года.

Как отметил арбитраж, чемпионат проведен успешно, и Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA) в августе 2018 года уведомила оргкомитет мероприятия о соответствии временной инфраструктуры установленным требованиям. Суд первой инстанции констатировал, что у него «отсутствуют основания для признания использования организацией (АНО “Арена-2018” — ред.) бюджетных средств нецелевым, неэффективным, нарушающим бюджетное законодательство РФ».

Арбитраж Петербурга уже приходил к такому выводу в ноябре, когда городской комитет по строительству проиграл аналогичный спор по субсидии на 2,63 миллиарда рублей. Слушания по жалобе ведомства на это решение назначены судом второй инстанции на 4 марта.

Автономная некоммерческая организация «Арена-2018» осуществила проектирование, поставку и монтаж объектов временной инфраструктуры на стадионах и прилегающих к ним территориях в Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске и Сочи. Согласно распоряжению правительства России от 24 июля 2018 года, которым утверждена концепция наследия чемпионата мира по футболу 2018 года, эти объекты подлежат передаче региональным властям по договорам пожертвования.

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