Матчи отборочного турнира ЧМ-2022 в зоне КОНМЕБОЛ перенесены
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Мартовские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 по футболу в зоне Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) перенесены на неопределенный срок
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Мартовские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 по футболу в зоне Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) перенесены на неопределенный срок
Как отмечается в сообщении, запланированные на
«ФИФА продолжит оценивать ситуацию с коронавирусом и примет решение о возможных дополнительных изменениях в календаре отборочных матчей чемпионата мира 2022 года в Южной Америке, ориентируясь на необходимость защиты здоровья и безопасности всех вовлеченных лиц», — говорится в сообщении.
Ранее ФИФА объявила о переносе запланированных на март и июнь квалификационных матчей чемпионата мира-2022 в зоне Азиатской конфедерации футбола (AFC) на более поздний срок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта о мировой пандемии коронавируса COVID-19. В настоящее время зафиксировано более 124 тысяч случаев заражения инфекцией в 118 странах, более 4,6 тысяч человек скончались.