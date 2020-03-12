Матчи отборочного турнира ЧМ-2022 в зоне КОНМЕБОЛ перенесены

Как отмечается в сообщении, запланированные на 23—31 марта игры отложены, решение принято ФИФА после консультаций с КОНМЕБОЛ. Даты проведения игр будут объявлены позже.

«ФИФА продолжит оценивать ситуацию с коронавирусом и примет решение о возможных дополнительных изменениях в календаре отборочных матчей чемпионата мира 2022 года в Южной Америке, ориентируясь на необходимость защиты здоровья и безопасности всех вовлеченных лиц», — говорится в сообщении.

Ранее ФИФА объявила о переносе запланированных на март и июнь квалификационных матчей чемпионата мира-2022 в зоне Азиатской конфедерации футбола (AFC) на более поздний срок из-за коронавируса.