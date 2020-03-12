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12 марта, источник: Спорт РИА Новости

Матчи отборочного турнира ЧМ-2022 в зоне КОНМЕБОЛ перенесены

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Мартовские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 по футболу в зоне Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) перенесены на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

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Как отмечается в сообщении, запланированные на 23—31 марта игры отложены, решение принято ФИФА после консультаций с КОНМЕБОЛ. Даты проведения игр будут объявлены позже.

«ФИФА продолжит оценивать ситуацию с коронавирусом и примет решение о возможных дополнительных изменениях в календаре отборочных матчей чемпионата мира 2022 года в Южной Америке, ориентируясь на необходимость защиты здоровья и безопасности всех вовлеченных лиц», — говорится в сообщении.

Ранее ФИФА объявила о переносе запланированных на март и июнь квалификационных матчей чемпионата мира-2022 в зоне Азиатской конфедерации футбола (AFC) на более поздний срок из-за коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта о мировой пандемии коронавируса COVID-19. В настоящее время зафиксировано более 124 тысяч случаев заражения инфекцией в 118 странах, более 4,6 тысяч человек скончались.

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