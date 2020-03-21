Текущие события
Футбол. Премьер-лига
15.03
ЦСКА
Уфа
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Текстильщик
Торпедо М
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Факел
Луч
10
Футбол. Первый дивизион
15.03
Балтика
Армавир
20
Футбол. Премьер-лига
15.03
Ростов
Локомотив
13
Футбол. Премьер-лига
16.03
Тамбов
Крылья Советов
30
Все события
Фоторепортажи
10Два удаления и 5 мячей. Сумасшедший матч «Ростов» — ЦСКА
23Первая победа Слуцкого в «Рубине»
10:04 (мск), источник: ТАСС

ФИФА опубликовала фильм о чемпионате мира по футболу 2018 года в России

ТАСС, 21 марта. Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала официальный фильм, посвященный чемпионату мира 2018 года в России. Видео было размещено на канале организации в YouTube.

Наверх
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

«Чемпионат мира по футболу в России будоражил от начала и до конца. 21-е мировое первенство вобрало в себя бесчисленные моменты, которые останутся в памяти каждого, кто любит красивую игру. Чтобы напомнить о них, предлагаем официальный фильм ЧМ-2018», — сказано в описании к видео.

Посмотреть само видео можно тут.

Фильм длится 1 час 19 минут. Он содержит в себе лучшие моменты матчей мирового первенства, видео с болельщиками, нарезки из раздевалок команд и многое другое.

Чемпионат мира в России проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. Сборная России добралась до четвертьфинала, где уступила команде Хорватии в серии одиннадцатиметровых ударов (2:2, 3:4 — по пенальти). Победителем стала сборная Франции, обыгравшая в финале хорватов со счетом 4:2. Позднее ФИФА признала турнир лучшим в истории.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Вдумайтесь - ничего нет. Ни проб, ни результатов"
Где Родченков? Главный разоблачитель допинга в российском спорте исчез
СМИ: Чемпионат Англии по футболу хотят доиграть без зрителей
Оргкомитет «Токио-2020» сделает все, чтобы провести Игры в июле
Ломаченко намерен бороться с коронавирусом с мечом и топором
IIHF к воскресенью ждет ответ по ЧМ-2020 по хоккею в Швейцарии
Футболистка сборной Казахстана стала игроком «Зенита»
Клуб Серии A вернется к тренировкам, несмотря на карантин
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь