ФИФА опубликовала фильм о чемпионате мира по футболу 2018 года в России

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«Чемпионат мира по футболу в России будоражил от начала и до конца. 21-е мировое первенство вобрало в себя бесчисленные моменты, которые останутся в памяти каждого, кто любит красивую игру. Чтобы напомнить о них, предлагаем официальный фильм ЧМ-2018», — сказано в описании к видео.

Посмотреть само видео можно тут.

Фильм длится 1 час 19 минут. Он содержит в себе лучшие моменты матчей мирового первенства, видео с болельщиками, нарезки из раздевалок команд и многое другое.

Чемпионат мира в России проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. Сборная России добралась до четвертьфинала, где уступила команде Хорватии в серии одиннадцатиметровых ударов (2:2, 3:4 — по пенальти). Победителем стала сборная Франции, обыгравшая в финале хорватов со счетом 4:2. Позднее ФИФА признала турнир лучшим в истории.