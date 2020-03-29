Бронзовый призер ЧМ-2002 в составе сборной Турции по футболу Рюштю заразился коронавирусом
ТАСС, 29 марта. Бывший вратарь сборной Турции по футболу Рюштю Речбер инфицирован коронавирусом. Об этом в Instagram сообщила жена футболиста Ишил Речбер.
ТАСС, 29 марта. Бывший вратарь сборной Турции по футболу Рюштю Речбер инфицирован коронавирусом. Об этом в Instagram сообщила жена футболиста Ишил Речбер.
«Мне жаль это сообщать, но мой муж Рюштю находится в больнице с диагнозом COVID-19. Мы шокированы тем, насколько быстро у него развились симптомы, хотя ранее все было в порядке. Мы провели тесты, у дочери и сына результат отрицательный, а у мужа — положительный. Сейчас нам не позволено его посещать — и это самое сложное», — написала жена 46-летнего турка.
Рюштю является рекордсменом сборной Турции по количеству проведенных матчей (120). В 2002 году он стал бронзовым призером чемпионата мира. Кроме этого, вратарь завоевал бронзовые награды Кубка Конфедераций (2003) и чемпионата Европы (2008). На протяжении карьеры он выступал за турецкие «Бешикташ», «Фенербахче» и «Антальяспор», а также за испанскую «Барселону».
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.