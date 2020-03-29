Бронзовый призер ЧМ-2002 в составе сборной Турции по футболу Рюштю заразился коронавирусом

«Мне жаль это сообщать, но мой муж Рюштю находится в больнице с диагнозом COVID-19. Мы шокированы тем, насколько быстро у него развились симптомы, хотя ранее все было в порядке. Мы провели тесты, у дочери и сына результат отрицательный, а у мужа — положительный. Сейчас нам не позволено его посещать — и это самое сложное», — написала жена 46-летнего турка.