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11:03 (мск), источник: ТАСС

Бронзовый призер ЧМ-2002 в составе сборной Турции по футболу Рюштю заразился коронавирусом

ТАСС, 29 марта. Бывший вратарь сборной Турции по футболу Рюштю Речбер инфицирован коронавирусом. Об этом в Instagram сообщила жена футболиста Ишил Речбер.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:29 MSK, 29.03
Источник: AP 2020

«Мне жаль это сообщать, но мой муж Рюштю находится в больнице с диагнозом COVID-19. Мы шокированы тем, насколько быстро у него развились симптомы, хотя ранее все было в порядке. Мы провели тесты, у дочери и сына результат отрицательный, а у мужа — положительный. Сейчас нам не позволено его посещать — и это самое сложное», — написала жена 46-летнего турка.

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Рюштю является рекордсменом сборной Турции по количеству проведенных матчей (120). В 2002 году он стал бронзовым призером чемпионата мира. Кроме этого, вратарь завоевал бронзовые награды Кубка Конфедераций (2003) и чемпионата Европы (2008). На протяжении карьеры он выступал за турецкие «Бешикташ», «Фенербахче» и «Антальяспор», а также за испанскую «Барселону».

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.


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