Одноклубник казахстанца Зайнутдинова заявил о планах Узбекистана выйти на ЧМ-2022 по футболу

«Попасть на ЧМ очень важно для команды, страны, для меня лично. 34 миллиона узбекистанцев на протяжении многих лет мечтают о ЧМ. Хочу сыграть в этом процессе свою роль, поскольку попадание на турнир окажет огромное влияние на развитие футбола в нашей стране. Мы действительно несколько раз были близки к этому, но терпели крах в самые важные моменты. Теперь весь народ ждет, что мы сотворим историю. Надеюсь, на сей раз мы сможем это сделать, и соотечественники будут нами гордиться. Для форварда самое важное — забить как можно больше голов, помочь команде и осчастливить фанатов. Я хочу забивать в каждом матче, мечтаю стать лучшим бомбардиром в истории сборной Узбекистана. Сделаю все, чтобы достичь этой цели», — сказал Шомуродов.