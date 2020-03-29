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18:53 (мск), источник: Vesti.kz

Одноклубник казахстанца Зайнутдинова заявил о планах Узбекистана выйти на ЧМ-2022 по футболу

Форвард российского «Ростова» Эльдор Шомуродов в интервью официальному сайту ФИФА рассказал, что хочет помочь сборной Узбекистана выйти в финальную часть чемпионата мира-2022.

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Национальная команда никогда не играла на ЧМ. Ее лучший результат в отборе — третье место в группе в 2005 и 2017 годах. После пяти матчей в квалификации ЧМ-2022 Узбекистан лидирует в своей группе, набрав девять очков.

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«Попасть на ЧМ очень важно для команды, страны, для меня лично. 34 миллиона узбекистанцев на протяжении многих лет мечтают о ЧМ. Хочу сыграть в этом процессе свою роль, поскольку попадание на турнир окажет огромное влияние на развитие футбола в нашей стране. Мы действительно несколько раз были близки к этому, но терпели крах в самые важные моменты. Теперь весь народ ждет, что мы сотворим историю. Надеюсь, на сей раз мы сможем это сделать, и соотечественники будут нами гордиться. Для форварда самое важное — забить как можно больше голов, помочь команде и осчастливить фанатов. Я хочу забивать в каждом матче, мечтаю стать лучшим бомбардиром в истории сборной Узбекистана. Сделаю все, чтобы достичь этой цели», — сказал Шомуродов.

Отметим, что Шомурдов выступает за «Ростов» вместе с полузащитником сборной Казахстана Бахтиером Зайнутдиновым. В текущем сезоне на счету форварда 11 голов в 22 матчах РПЛ, а хавбек отличился трижды за 12 игр.

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