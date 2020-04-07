В США опубликовали обвинения по взяткам по делу выборов ЧМ-2018/2022

Источник: Спорт РИА Новости

В документе говорится, что экс-глава Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Джек Уорнер в период с ноября 2010 года по апрель 2011 года получил в общей сложности пять миллионов долларов от десяти различных подставных компаний за голос за Россию при выборах хозяина чемпионата мира-2018. Экс-президенту Федерации футбола Гватемалы Рафаэлю Сальгуэро был обещан один миллион долларов за поддержку России на выборах организатора чемпионата мира-2018.

Согласно обвинительному заключению, за голоса в пользу Катара при выборах хозяина чемпионата мира-2022 взятки получили экс-глава Конфедерации футбола Бразилии Рикардо Тейшейра, бывший президент Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) парагваец Николас Леос и еще один человек, чье имя не указывается.

Леос, который умер в августе 2019 года, Уорнер и Тейшейра избежали экстрадиции в США. Сальгуэро в 2018 году признал свою вины по двум пунктам обвинения в мошенничестве и по одному пункту в вымогательстве и отмывании денег.

Также обвинения во взятках выдвинуты против двух бывших сотрудников международных дочерних компании 21st Century Fox Эрнана Лопеса и Карлоса Мартинеса, которые помогали телекомпании Fox получить права на трансляции на английском языке матчей чемпионатов мира 2018 и 2022 года на территории США.

Россия и Катар были выбраны местами проведения чемпионатов мира по футболу в 2018 и 2022 годах соответственно на исполкоме ФИФА в Цюрихе в 2010 году. Позднее ФИФА проводила расследование по вопросу правомерности выборов стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. В итоге ФИФА не нашла нарушений при выборах.