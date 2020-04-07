В США опубликовали обвинения по взяткам по делу выборов ЧМ-2018/2022
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Прокуратура США опубликовала обвинительное заключение против нескольких
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Прокуратура США опубликовала обвинительное заключение против нескольких
В документе говорится, что
Согласно обвинительному заключению, за голоса в пользу Катара при выборах хозяина чемпионата мира-2022 взятки получили
Леос, который умер в августе 2019 года, Уорнер и Тейшейра избежали экстрадиции в США. Сальгуэро в 2018 году признал свою вины по двум пунктам обвинения в мошенничестве и по одному пункту в вымогательстве и отмывании денег.
Также обвинения во взятках выдвинуты против двух бывших сотрудников международных дочерних компании 21st Century Fox Эрнана Лопеса и Карлоса Мартинеса, которые помогали телекомпании Fox получить права на трансляции на английском языке матчей чемпионатов мира 2018 и 2022 года на территории США.
Россия и Катар были выбраны местами проведения чемпионатов мира по футболу в 2018 и 2022 годах соответственно на исполкоме ФИФА в Цюрихе в 2010 году. Позднее ФИФА проводила расследование по вопросу правомерности выборов
В 2015 году ФИФА сотрясла череда коррупционных скандалов. Несколько высокопоставленных чиновников ФИФА были арестованы в Цюрихе по обвинению в коррупции.