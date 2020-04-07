США обвинили ФИФА в получении взятки за проведение ЧМ-2018 в России

В минюсте заявили, что бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер в период с ноября 2010-го по апрель 2011-го получил пять миллионов долларов за то, чтобы проголосовать в пользу проведения ЧМ в России. Отмечается, что деньги были переведены через подставные компании, зарегистрированные на Кипре и Британских Виргинских островах. Кроме того, члену исполкома Рафаэлю Сальгеро пообещали миллион долларов за голос в пользу России.